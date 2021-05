Hombre mató a su esposa antes de suicidarse: Timothy Price

Un hombre de Georgia, identificado como Timothy Price, de 41 años, se suicidó después de haber confesado que mató a balazos a su esposa en una vivienda en la ciudad de Centerville.

Macon reveló que las autoridades policiales respondieron a un incidente el pasado martes 4 de mayo en una propiedad residencial después de que recibieron una llamada de Price que aseguraba haberle disparado a su esposa, Katherine Price, de 36 años.

El citado medio de comunicación agregó que cuando los agentes del Departamento de Policía de Centerville llegaron a la escena del crimen intentaron hablar con alguien dentro de la casa, pero no hubo respuesta alguna.

13WMAZ informó que el Equipo de Respuesta Especial del Condado de Houston entró a la fuerza en la residencia después de que arrojaron varias bombas de gas lacrimógeno.

Los cuerpos sin vida de Timothy Price y Katherine Price fueron encontrados en el interior de la vivienda, ambos presentaban heridas de bala.

BREAKING UPDATE: The GBI confirms Timothy Price, 41, called Centerville PD this morning to say he shot his wife, 36-year-old Katherine Price, and needed help. When authorities got to the house and got inside, they found both deceased from gunshot wounds. https://t.co/M7XSPCNh6z

— WGXA (@WGXAnews) May 4, 2021