Teodoro Macías Jr: asesinó a una familia en Colorado y luego se suicidó

Como Teodoro Macias Jr. fue identificado el sospechoso que, según la policía, disparó y mató a seis personas en una fiesta de cumpleaños en el parque de casas móviles de Canterbury en Colorado Springs, Colorado, el domingo 9 de mayo de 2021.

“Las palabras se quedan cortas para describir la tragedia que tuvo lugar esta mañana. Como jefe de policía, como esposo, como padre, como abuelo, como miembro de esta comunidad, mi corazón se rompe por las familias que han perdido a un ser querido y por los niños que han perdido a sus padres”, dijo el jefe de policía de Springs, Vince Niski, en un comunicado de prensa.

La policía no ha identificado formalmente a Macías. Fue nombrado por primera vez por Daily Mail. Sin embargo, los detalles en su página de Facebook también coinciden con los detalles de los medios locales sobre el tirador: que estaba saliendo con la víctima Sandra Ibarra y se llamaba “Junior”.

Hace cinco semanas, Macías escribió “Mi hermosa 😘😍” debajo de esta foto de Ibarra, quien también murió en el tiroteo. Ella escribió que lo amaba y él respondió, “te amo chula hermosa 💓💓”. Su publicación principal en Facebook es un video de un reloj que le agradeció por darle, y su página está llena de comentarios amorosos de ida y vuelta con Macías. En otra publicación, se refirió a ella como “mi vida”.

Ella compartió un gráfico que decía: “Su amor me da vida”.

“Desde los oficiales que respondieron al tiroteo hasta los investigadores que aún están en escena, todos quedamos increíblemente conmocionados”, escribió Niski.

“Esto es algo que esperas que nunca suceda en tu propia comunidad, en el lugar al que llamas hogar. Cuando suceden este tipo de actos atroces, no hay nada que se pueda hacer para reconstruir por completo lo que se perdió o reemplazar a los que ya no están con nosotros. Mi promesa a esta comunidad y a las familias que han perdido a alguien hoy es que este departamento hará todo lo posible para encontrarle las respuestas que se merecen y estar aquí para ustedes con un apoyo inquebrantable”.

Esto es lo que necesita saber

1. La policía dice que los tiroteos ocurrieron en una fiesta de cumpleaños familiar

The Colorado Springs Gazette informó que la fiesta era para Nubia Márquez, de 28 años de edad, y su hermano, Melvin Pérez, que habría cumplido 31 años, y su madre, Joana Cruz, que habría cumplido 54 esa misma semana.

“A mi mamá siempre le había gustado celebrar los cumpleaños juntos”, dijo Nubia Márquez a la Gazette.

Entre los muertos se encuentran José Guttierez, de 21 años; La esposa de Melvin Pérez, Mayra Pérez, de 32 años; y la hermana de Mayra, Sandra Ibarra, y el hermano José Ibarra, según el diario.

Esmeralda Gutiérrez escribió en Facebook: “Hoy perdí a mi madre, los hermanos José Gutiérrez y Melvin Pérez Moralez Martínez, y a mi cuñada Mayra Pérez. Les pido a todos que mantengan a mi familia en sus oraciones mientras atravesamos este difícil momento”.

Según un comunicado de prensa de Colorado Springs, la policía, el 9 de mayo de 2021, CSPD “respondió a una llamada de servicio por disparos en el Canterbury Mobile Home Park aproximadamente a las 12:18 a.m. A su llegada, los agentes localizaron a seis adultos fallecidos y un hombre adulto con heridas graves que fue trasladado a un hospital local”.

Se suponía que iba a ser una celebración.

“A través de un análisis inicial de evidencia y entrevistas preliminares, parece que se estaba llevando a cabo una fiesta de cumpleaños en el tráiler en la cuadra 2800 de Preakness Way para una de las víctimas. Amigos, familiares y niños se reunieron dentro del remolque para celebrar cuando ocurrió el tiroteo”.

2. Teodoro Macías y Sandra Ibarra llenaron Facebook de comentarios amorosos

La policía dice que el motivo fue por violencia doméstica. Freddy Márquez le dijo a la Gazette que el agresor era el novio de Sandra Ibarra.

En Facebook, Macías escribió que estaba en una relación con Sandra Ibarra. También escribió que había estado en una relación desde febrero. Sin embargo, ella escribió que había estado en una relación con él desde el 2020. En marzo, compartió un video de una romántica escena en el desierto y escribió a Macías, “Baby take me 😄”.

Una persona que conocía a Ibarra escribió en Facebook: “Todo esto me entristece mucho. Sandra era una mujer asombrosa. No conozco a este hombre ni por qué hizo lo que hizo. Todo lo que sé es que Sandra ya no está sufriendo y le deseo a su familia paz”.

Dos meses antes de los asesinatos, compartió este collage de sí misma con Teodoro Macías.

“El sospechoso, el novio de una de las víctimas femeninas, condujo hasta la residencia, entró y comenzó a dispararle a la gente en la fiesta antes de quitarse la vida. Este horrible acto ha resultado en la muerte de seis víctimas adultas”, dijo la policía.

La policía dice que el sospechoso perdonó a los niños presentes. “Los niños del remolque no resultaron heridos por el sospechoso y ahora están con sus familiares. Todavía estamos investigando para determinar un motivo de este suceso”, escribieron.

3. El tirador fue descrito como “tranquilo” y “serio”

El pistolero fue descrito como “tranquilo” y “serio” por la Gazette, que informó que siempre llevaba un arma y fue apodado Junior. “SOY MÁS DE LO QUE VES”, escribió con una selfie en Facebook en 2019.

El alcalde de Colorado Springs, John Suthers, dijo: “Hoy nos encontramos lamentando la pérdida de vidas y orando solemnemente por aquellos que resultaron heridos y por aquellos que perdieron a familiares en un acto de violencia sin sentido el domingo. También pensamos en el personal de emergencia que respondió a una escena horrible y los mantenemos en nuestras oraciones de hoy”.

La policía continuó: “Pedimos paciencia al público con la investigación y buscamos la sensibilidad de nuestros socios en los medios de comunicación mientras la CSPD completa una investigación exhaustiva para brindar respuestas a las familias y amigos afectados por esta tragedia”.

Cualquier persona que tenga información sobre este crimen, o sea un testigo que no haya hablado con los detectives, “debe llamar al Departamento de Policía de Colorado Springs al (719) 444-7000; o si desean permanecer en el anonimato, pueden llamar a Crime Stoppers Tip Line al (719) 634-STOP (7867) o al 1-800-222-8477 ”.

4. El tirador quien se quitó la vida, publicó una foto de un arma en Facebook

Según la Colorado Springs Gazette, el pistolero se quitó la vida.

Macías publicó una foto de un arma en una pila de dinero en Facebook en 2019. No está claro si es una foto de archivo o una foto que él tomó.

El Centro de Comunicaciones del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) “recibió un informe de un tiroteo en una residencia en la cuadra 2800 de Preakness Way. Cuando los agentes de la CSPD llegaron a la escena, localizaron a varias víctimas fallecidas dentro de la residencia”, dice el comunicado.

Con base en la investigación preliminar, “se cree que el sospechoso de este incidente también falleció dentro de la residencia. Parece que el sospechoso y las víctimas se conocían”, decía el comunicado inicial.

La oficina del forense determinará la causa oficial de su muerte.

5. Fue el cuarto tiroteo masivo más mortífero en la historia de Colorado

Según el Colorado Springs Gazette, los tiroteos fueron el “cuarto tiroteo masivo más mortífero en la historia del estado y el asesinato con armas de fuego más mortífero en la historia de Colorado Springs”.

Gladis Bustos, una vecina, le dijo al Gazette que la víctima Joana Cruz, era “una persona de buen corazón y trabajadora que siempre se tomaba el tiempo para saludar” y se enorgullecía de sus hijos.

