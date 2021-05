Jeff Lutz se accidentó mientras filmaba ‘Street Outlaws’ ¿Cómo se encuentra?

Jeff Lutz, quien aparece en el programa Street Outlaws de Discovery Channel, resultó herido en un fuerte accidente automovilístico, según la revista Hot Rod.

Lutz aparece de manera destacada en el programa de televisión Street Outlaws de Discovery. Hot Rod informó que estrelló un Chevy de 1957 el pasado 9 de mayo de 2021 y fue llevado al hospital. Puedes ver fotos del accidente a continuación en este artículo y otras más aquí.

“Lamento que haya sido un fin de semana loco. Jeff ha estado en el hospital. Informaremos a todos mañana, gracias por su paciencia”, escribió Lutz Race Cars en Facebook. La página también dio una actualización en vivo sobre el accidente, que puede ver aquí en este video a continuación:

Se espera que Lutz se recupere, de acuerdo a los informes

Según Hot Rod, Lutz sobrevivió al accidente y se espera que se recupere, aunque su estado de salud no está claro. “Su amarillo 57 fue uno de los coches de arrastre más impresionantes que jamás hayamos visto y un testimonio de la habilidad de Jeff como fabricante y constructor”, informó el sitio.

Xtrhorsepower.com informó que Lutz estaba protegido por condiciones de seguridad y sufrió solo “lesiones menores”.

El sitio informó que Lutz destrozó el auto clásico mientras filmaba la temporada de Street Outlaws Oklahoma. Él pública fotos de sus autos en su página de Facebook. Heavy.com se comunicó con la compañía de Lutz para obtener más información sobre el accidente y su estado de salud. Actualizaremos esta historia si se recibe algún tipo de información.

Un video muestra los daños sufridos por el automóvil

Street Outlaws Crash – Jeff Lutz Accident during the filming of the New OKC Season*Send your positive thoughts & Prayers to Jeff Lutz & Family!* Jeff lutz had an accident last night while filming the New Season of Street Outlaws OKC in the 57 2021-05-09T16:07:55Z

A su coprotagonista Chuck no le gustó que la gente compartiera las fotos del accidente. También reveló que Lutz estaba “todavía en el hospital en observación”, pero que estaba mucho mejor.

“Por dos centavos: sí, Jeff Lutz tuvo un accidente y está bien, alguien de la filmación filtró estas fotos y ahora, en mi opinión, fue Lutz quien debería haber compartido sus fotos primero y dejar que el mundo se enterara, pero la gente prefiere aumentar los números en sus páginas de Facebook en lugar de ser un buen ser humano !!!! Algunas personas realmente apestan, ¡te encontraremos, te bloquearemos y prohibiremos nuestras publicaciones y filmaciones! Jeff está mejor y todavía está en el hospital en observación, las oraciones por él y su familia son muy apreciadas, compartiré fotos después de que Jeff lutz lo haga por respeto, para continuar Feliz Día de las Madres ”, escribió Chuck en Facebook.

La gente envió sus oraciones y comentarios positivos a Lutz en el hilo de comentarios. “Ser capaz de sobrevivir a estos horribles accidentes es un testimonio de la calidad y seguridad que se integran en estos increíbles vehículos. Pronta recuperación, Jeff”, escribió uno.

“Me alegro de que estés bien. No te preocupes mucho por el 57, puedes construir otro, pero no podemos construir otro Jeff Lutz”, escribió otra persona. ¡Jeff! Estoy seguro de que estás un poco magullado y dolorido como en el infierno, pero gracias al buen señor que todavía estás con nosotros. Definitivamente te estaba cuidando”, escribió alguien más.

