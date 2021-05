Asesinan a seis personas en Colorado: El tiroteador se suicidó

Seis personas fueron asesinadas a balazos en horas de la madrugada del domingo 9 de mayo en una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Springs en el estado de Colorado. Según informaron las autoridades locales, el autor del tiroteo se suicidó.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Colorado Springs, el tiroteo estalló después de la medianoche cuando el novio de una de las invitadas irrumpió en la fiesta y comenzó a disparar antes de quitarse la vida.

The New York Post reveló que las seis víctimas fueron encontradas muertas en el interior de una vivienda en Canterbury Mobile Park Home.

Una séptima persona fue trasladada de emergencia a un hospital del área, pero fue declarada muerta poco tiempo después de su ingreso como consecuencia de las graves heridas que sufrió.

Six people were killed in a shooting early Sunday morning during a birthday party at a Colorado Springs, Colorado, mobile home, according to police.

The suspected shooter — believed to be a boyfriend of one of the victims — is also dead, police said. https://t.co/9fcgAxVL6t

