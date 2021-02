El senador Ted Cruz se va de Texas a Cancún en plena crisis energética

Indignación generalizada por el viaje del senador Ted Cruz a Cancún, México, en medio de los apagones generalizados en su estado natal de Texas.

Sawyer Hackett, asesor senior y director de comunicaciones de Julián Castro, compartió fotos en Twitter que se volvieron virales.

“Aparece en medio de la peor crisis energética en la historia de Texas. @tedcruz está de camino a Cancún con su familia”, escribió Hackett en un tuit, junto con fotos, publicado poco después de la medianoche del miércoles 18 de febrero de 2021.

Millones de texanos se quedaron sin electricidad cuando una tormenta invernal arrasó la red eléctrica, dejando hogares sin calefacción en temperaturas gélidas sin precedentes. Al menos 20 personas han muerto.

Caught tonight! @TedCruz fleeing to CANCUN while his home state freezes with no running water or electricity

Castro sirvió en el gabinete del ex presidente Barack Obama como el decimosexto secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de 2014 a 2017. Ahora es el alcalde de San Antonio.

Esto es lo que necesita saber:

It appears in the middle of the worst energy crisis in the history of Texas, @tedcruz is on his way to Cancun with his family. pic.twitter.com/aEdiqdn70j

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) February 18, 2021