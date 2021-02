¿Dónde encontrar restaurantes abiertos en Texas?

Con el temporal de invierno aún activo en Austin, Texas, muchos restaurantes y tiendas de comestibles tienen problemas para permanecer abiertos. A continuación, le mostramos qué supermercados y restaurantes abiertos cerca de usted en la región de Austin puede encontrar abiertos.

HEB actualiza su horario y lista de tiendas cerradas diariamente

HEB mantiene una lista actualizada de las tiendas de comestibles en Texas (incluida la región de Austin) que están abiertas y cerradas, junto con las horas de apertura que cambian todos los días. La página web con las actualizaciones está aquí.

Las siguientes tiendas de Austin y Central Texas estarán cerradas el jueves 18 de febrero:

# 476 A25 – Parmer y I35

# 091 A12 – Riverside y S. Pleasant

SA39 Blanco y 1604 H-E-B – Cerrado los jueves

# 397 SA12 – 281 y 1604 – Cerrado los jueves

# 555 SA15 – 1604 y Kitty Hawk – Cerrado los jueves

La Vernia – Cerrado los jueves

HEB también proporcionó la siguiente información para las tiendas de Central Market en las regiones de Austin y San Antonio:

Austin N Lamar

Jueves: 10 AM – 6 PM.

Viernes: 10 AM – 7 PM

Austin Westgate

Jueves: cerrado

Viernes: cerrado

San Antonio

Jueves: 10 AM – 6 PM

Viernes: 10 AM – 7 PM

Walmart está cerrado

Walmart también enumera qué tiendas Walmart y Sam’s Club están cerradas en su mapa aquí. Algunos residentes de Austin han notado que esto no es completamente confiable y, a veces, una ubicación de Walmart puede estar cerrada incluso si aparece como abierta, pero es un buen lugar para comenzar.

Los residentes locales también están proporcionando actualizaciones sobre supermercados y restaurantes

Los residentes locales de Austin también están proporcionando actualizaciones sobre tiendas, supermercados y restaurantes abiertos en la región.

En un hilo de subreddit de Austin aquí, los residentes locales informaron lo siguiente. Tenga en cuenta que es posible que desee ponerse en contacto con la tienda para confirmar, ya que la situación puede cambiar rápidamente:

Target: muchas ubicaciones están abiertas, pero llame para confirmar.

Trader Joe’s: muchas ubicaciones están cerradas, pero consulte el mapa aquí para obtener más detalles.

Randall’s: muchas ubicaciones están abiertas, pero llame para confirmar

Costco: algunas ubicaciones están abiertas y otras están cerradas. Llame para confirmar.

Además, Eater Austin enumeró los siguientes restaurantes como abiertos el 18 de febrero, pero le recomendamos que llame ya que los horarios pueden variar o pueden cambiar inesperadamente:

Almarah Mediterranean Cuisine on Anderson Mill

Bento Picnic

Black Star Co-op

Buzz Mill Coffee

China Gold on Anderson Mill

Dia’s in Crestview hasta las 5 PM

Epoch Coffee (varía según horario)

First Wok in south Austin

Gabriela’s hasta las 7 PM

Happy Chicks downtown and on Burnet

IHOP downtown

La Mexicana in south Austin

Lazarus Brewing Company

L.E. Meals

Lick It Up at Spider House hasta las 10 PM

Lucky Lab on West Campus hasta las 4 PM

Nickel City hasta las 7 PM

Potbelly on Guadalupe Street hasta las 8 PM

Qi downtown

Rebel Cheese hasta las 6 PM

Salt & Time hasta las 6 PM

Sawyer & Co. hasta las 5 PM in East Austin

Seoulju (también aceptan donaciones en Austin Pets Alive)

Sip Pho on north Campus

Teal House Coffee and Bakery at Goodnight Ranch (cierra temprano)

Thai Fresh hasta las 7 PM

Valentine’s Tex Mex BBQ in south Austin