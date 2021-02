Tim Boyd, el ex alcalde de Colorado que dijo “vagos” a sus ciudadanos

Tim Boyd es el ex alcalde de la ciudad de Colorado, Texas, quien arremetió contra los residentes de la comunidad por esperar que los funcionarios del gobierno arreglen los cortes de energía causados ​​por una severa tormenta de invierno. Comparó servicios como la electricidad y el agua corriente con “limosnas” y argumentó que las familias que sufrían el frío eran “vagas” por buscarse la vida para obtener calefacción.

En publicaciones de Facebook eliminadas desde entonces, Boyd escribió que “la ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio no le deben NADA” y agregó que “solo los fuertes sobrevivirán”. En un segundo mensaje, Boyd dijo que estaba hablando como ciudadano porque ya no era alcalde de la ciudad. Boyd también parece haber suspendido o eliminado su página de Facebook a raíz de las consecuencias.

Esto es lo que necesita saber:

These graphics depict the next 3 day snowfall and ice accumulation potential. Several inches of snow has already fallen in the TX panhandle, and 1-2 inches more is possible. Swaths of a half inch of ice will be possible in the red areas from TX to MS & the Mid-Atl. pic.twitter.com/uvxvFI1yFR

— National Weather Service (@NWS) February 17, 2021