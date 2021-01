[VIDEO] Policía usó gorra proTrump para ganarse la confianza de los asaltantes del Capitolio

Tarik Khalid Johnson es un teniente de la policía del Capitolio que fue suspendido por llevar una gorra MAGA durante los incidentes. Sin embargo, un video lo muestra convenciendo a los partidarios de Trump para que lo ayuden a salvar a varios policías que se encontraban en el interior del edificio. Puedes ver el video más adelante en esta noticia.

Una noticia en el Wall Street Journal dice que Johnson se puso la gorra MAGA solo para engañar a los alborotadores para que le permitieran llevar a otros oficiales a un lugar seguro.

Según el periódico, Johnson les dijo a sus colegas que la gorra MAGA “era una artimaña que formaba parte de un plan inusual para rescatar a más de una docena de policías atrapados”. Un testigo le dijo al periódico que las acciones de Johnson fueron claves para que se cerrara una puerta con llave, evitando que más alborotadores ingresaran al edificio.

Algunas personas en las redes sociales están comparando a Tarik Johnson con Eugene Goodman, el heroico oficial que consiguió alejar a los asaltantes del Capitolio.

Según la periodista de Roll Call Jennifer Shutt, varios agentes están bajo investigación. El representante Tim Ryan dijo que “hay entre 10 y 15 investigaciones en curso sobre las acciones de los agentes de la policía del Capitolio de los Estados Unidos durante los disturbios del 6 de enero”, informó.

“El jefe interino está tomando medidas agresivas dentro del departamento para averiguar si hubo alguna facilitación o ayuda”, dijo. En Twitter, Ryan escribió: “En cuanto a los videos perturbadores que todos hemos visto que parecen mostrar a algunos oficiales dejando a los alborotadores detrás de las barricadas y tomando selfies con ellos: puedo asegurarles que estos videos están siendo investigados a fondo y habrá consecuencias.”

Esto es lo que necesita saber:

VideoVideo related to policía usó gorra protrump para ganarse la confianza de los asaltantes del capitolio 2021-01-16T20:44:15-05:00

Un video muestra al oficial con una gorra roja MAGA mientras habla con los partidarios de Trump fuera del Capitolio.

“Pueden ayudarme ahora mismo. Si pueden ayudarme, necesito sacar a los otros oficiales. Tienen miedo”, dice el oficial.

“Hombre, puedo hacer eso. Puedo ayudar ”, dice el otro hombre.

Johnson le dio su megáfono al partidario de Trump y lo dejó tomar la iniciativa. “Hay unos 10 agentes allí mismo”, dice.

El partidario de Trump advierte: “Hay escaleras en el lado por donde pueden salir”.

Hay una multitud de personas en la puerta. “Amigos, se van. Dejas que pasen. Los polis se van. Hacedles sitio. Ellos se van. Dejen que la policía se vaya”, dicen los hombres que acompañan a Johnson.

Algunos hombres crean un camino de salida. Johnson y los hombres entran al Capitolio. Unos minutos más tarde, se van, con el hombre del megáfono seguido por Johnson y luego los policías son abrazados por los alborotadores. “Gracias, señor”, dice uno. Ellos corean, “USA, USA”.

Johnson votó en las primarias demócratas y no es un partidario conocido de Trump, dice el periódico

Según el Wall Street Journal, Johnson, de 45 años, no es conocido como partidario de Trump en la oficina; votó en las primarias demócratas en Maryland.

En su página de Facebook, Johnson dice que trabajó en Hipnotic Music y en la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y estudió en la Universidad Estatal de Bowie.

Su página está desprovista de publicaciones políticas. En cambio, lo muestran con sus hijos pequeños y su padre. “Me encanta ser padre”, escribió.

Lt. Tarik Khalid Johnson was suspended for wearing a MAGA hat inside of the Capitol during the riot, but he claims he wore it to win the trust of rioters whose help he enlisted to rescue his colleagues inside the building https://t.co/GZdva5pYYc pic.twitter.com/07d7c68mPO

— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 16, 2021