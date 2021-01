Identificado el hombre que golpeó a un policía con la bandera de los Estados Unidos

Peter Stager es un hombre de Arkansas que está acusado de golpear a un oficial de la policía metropolitana de Washington D.C. con un asta de bandera estadounidense durante los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos.

Stager, de 41 años, fue acusado en una denuncia penal en un tribunal federal. El feroz ataque contra el oficial, que involucró a varias personas que lo golpearon con diferentes objetos mientras yacía en el suelo, fue capturado en un video viral. Puedes ver ese video aquí, pero ten en cuenta que es muy perturbador.

El FBI recibió un aviso de que una de las personas que agredió al oficial, cuyo nombre se da solo como B.M., en las escaleras del edificio del Capitolio de Estados Unidos era Peter Francis Stager, dice la denuncia. La información confidencial identificó a Stager a partir de dos videos publicados en Twitter. Los registros online dicen que tiene vínculos con Conway, Arkansas.

Esa es una ciudad ubicada no lejos de Little Rock. Los registros online lo vinculan a una empresa de construcción de viviendas unifamiliares inactiva. Varios alborotadores pro Trump han sido nombrados y acusados ​​en relación con los disturbios.

“Stager subió las escaleras mientras sostenía un asta de bandera con una bandera de los Estados Unidos adherida a ella y usó el asta para golpear repetidamente a B.M. mientras que B.M. permaneció boca abajo en los escalones del edificio del Capitolio de los EEUU”, dice la denuncia, que lo acusa de cometer o intentar cometer ilegalmente un acto para “obstruir, impedir o interferir con cualquier bombero u oficial de la ley en el desempeño legal de sus deberes oficiales en el incidente y durante la comisión de un desorden civil”.

Algunas personas creyeron que la golpiza del video mostraba al oficial Brian Sicknick, quien perdió la vida luego de ser atacado durante los disturbios. Sin embargo, en cambio, muestra a un oficial diferente siendo golpeado.

Esto es lo que necesita saber:

