Se estrella en el mar un avión con 62 personas dentro. ¿Hay supervivientes?

Un Boeing 737-500 Max se estrelló en el mar en Indonesia con 62 personas a bordo poco después del despegue. El avión de Sriwijaya Air estaba en un vuelo nacional que despegó de la capital de Indonesia, Yakarta, el sábado 9 de enero.

El Boeing 737-500 se dirigía a Pontianak en Kalimantan Occidental y desapareció de las pantallas de radar después de despegar poco después de las 2.30 PM hora local. El vuelo se retrasó 30 minutos debido a las fuertes lluvias, informó Reuters. Siga leyendo para ver datos sobre la aeronave y el accidente.

MSN informó que el avión se estrelló en el mar de Java y se recuperaron algunos escombros.

Esto es lo que necesita saber:

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta. https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

El avión perdió rápidamente altitud después del despegue, según un tweet de FlightRadar 24, que publica información sobre el tráfico aéreo global.

“El vuelo de Sriwijaya Air # SJ182 perdió más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, aproximadamente 4 minutos después de la salida de Yakarta”, decía el tuit.

Los datos de vuelo indican que el avión ha volado todos los días desde al menos el 3 de enero y tenía vuelos programados diariamente hasta al menos el 17 de enero.

Puedes ver una animación del vuelo y el accidente aquí. Despegó del aeropuerto internacional Jarkata Soekarno Hatta a las 2:36 PM hora local y estaba programado para llegar al aeropuerto Pontianak Supadio a las 3:15 PM.

Families of Indonesia plane crash victims await news of beloved ones https://t.co/ARhPtiPJZJ #Indonesia pic.twitter.com/LWDuXlCQNT

El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya, dijo en una conferencia de prensa que 62 personas estaban a bordo del vuelo SJ 182, que incluía a 12 miembros de la tripulación, según Reuters. Dijo que el avión se estrelló cerca de la isla Laki, que está a unas 12 millas del aeropuerto.

La agencia de rescate, Basarnas, dijo en un comunicado que enviaría un equipo al área de las Mil Islas para ayudar en la búsqueda de víctimas, informó Reuters. El comité de seguridad del transporte de Indonesia dijo que todos a bordo eran indonesios.

La Armada del país identificó el sitio de la aeronave desaparecida y sus barcos fueron enviados al lugar, dijo a Reuters un funcionario de la Armada. El director ejecutivo de la aerolínea indonesia Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, dijo en la conferencia de prensa que el avión estaba en buenas condiciones antes del vuelo.

tw // Plane Crash

No tag lines will be used tonight to pay respect to the recent plane crash that recently happened in Indonesia.

Let us all remember the passengers of the said flight. #SJ182 pic.twitter.com/lyvddm2YXj

— ENHYPEN SMA 🎭 (@ENHYPENONSMA) January 9, 2021