¿Había bombas cerca del Capitolio preparadas para explotar?

Ha aparecido un nuevo video que muestra el momento en que un oficial de policía del Capitolio vestido de civil disparó y mató a Ashli ​​Babbitt durante el asalto al edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que es profundamente chocante porque captura el momento exacto en que el oficial de policía dispara a Babbitt cuando intenta entrar por una ventana al vestíbulo del speaker. El oficial está parado al lado izquierdo de la puerta, convertida en una barricada con sillas. Puedes ver su mano extendida con el arma antes de que abra fuego. El oficial aún no ha sido identificado.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7

— Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021