Así fue el ataque con el que el tigre de su espectáculo casi acaba con la vida de Roy Horn

Roy Horn, del famoso dúo Siegfred & Roy, fue herido por un tigre en 2003. Se recuperó de esas heridas, pero cambiaron su vida para siempre y lo dejaron con parálisis parcial.

El tigre, que formaba parte del espectáculo, sin embargo, no tenía ninguna intención de hacerle daño. Quería protegerle, según palabras de Siegfred Fischbacher, en palabras que reportó El Siglo de Torreón:

“Un gato es un tigre y cuando quiere proteger a alguien lo hace con una fuerza desmedida. Lo que pasa es que los humanos somos más frágiles que los tigres. (…) El animal se dio cuenta de que algo iba mal. Roy resbaló y el tigre quiso protegerle.”

New allegations about onstage attack in Siegfried and Roy showThe Las Vegas performers' former animal trainer told The Hollywood Reporter the 2003 attack in which a tiger pounced on Roy Horn's neck was because of Horn's error. 2019-03-29T14:07:48Z

Lamentablemente, el animal lo arrastró por el cuello con fuerza desmedida y casi acaba con su vida. Tras el grave percance, su espectáculo finalizó.

Siegfried Fischbacher, que formó parte del famoso dúo Siegfried & Roy de Las Vegas con Roy Horn, murió ayer a la edad de 81 años

La noticia de su muerte provino del periódico alemán Bild el 14 de enero, que informó que la hermana de Siegfried dijo que “se durmió tranquila y pacíficamente” en un hospital de Las Vegas.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Siegfried? Cáncer de páncreas.

El Las Vegas Review-Journal escribió cuando Roy murió: “Juntos, Siegfried y Roy redefinieron la magia en vivo al combinar un arte escénico extraordinario con animales raros y en peligro de extinción. Al hacerlo, el dúo creó la era moderna para el entretenimiento de Las Vegas”

Según Bild, la hermana de Fischbacher, Dolore, una monja en Munich, Alemania, “todavía estaba orando por él por teléfono media hora antes de que Siegfried muriera”.

Ella dijo que él no podía hablar correctamente, pero que pudo decir “está bien” al final de sus oraciones. Bild escribió: “Según Dolore, estas oraciones le dieron el valor para dejarlo ir”.

Bild había informado unos días antes que Fischbacher tenía una enfermedad terminal, escribiendo: “Gran preocupación por Siegfried Fischbacher (81, ‘Siegfried & Roy’). El mago estrella se prepara para morir. Nueve meses después de la muerte de su socio Roy Horn, Fischbacher tiene una enfermedad terminal”.

Bild habló con su hermana Dolore en ese momento. Ella dijo: “Me llevo a mi hermano conmigo en cada una de mis oraciones y estoy profundamente conectada con él”.

Roy murió en mayo de 2020 por complicaciones con el coronavirus

El otro miembro del famoso dúo de Las Vegas, Roy Horn, murió en mayo de 2020 tras contraer el coronavirus. Cuando Horn murió, Fischbacher dijo en un comunicado de prensa que el COVID-19 “finalmente le quitó la vida a Roy”. Horn murió poco más de una semana después de dar positivo por coronavirus. Siegfried llamó a COVID-19 un “virus insidioso”.

El comunicado de prensa anunció que “Roy Uwe Ludwig Horn, cuya colaboración con Siegfried Fischbacher creó el dúo de renombre mundial Siegfried & Roy, murió de complicaciones por COVID-19 hoy (8 de mayo de 2020) en un hospital de Las Vegas”.

A fines de abril de 2020, el publicista de Horn confirmó que tenía coronavirus en un comunicado a ABC News, diciendo en ese momento:

“Podemos confirmar que Roy Horn ha dado positivo por el virus que causa COVID-19 y actualmente está respondiendo bien al tratamiento. Lo más importante es que Siegfried & Roy envían deseos positivos a todas las personas afectadas por la pandemia. No tendremos más comentarios sobre la recuperación de Roy en este momento y les pedimos a todos que respeten su derecho a la privacidad.”

Cuando Horn murió, Fischbacher dijo: “Hoy, el mundo ha perdido a uno de los grandes de la magia, pero yo he perdido a mi mejor amigo. Desde el momento en que nos conocimos, supe que Roy y yo, juntos, cambiaríamos el mundo. No podría haber Siegfried sin Roy, ni Roy sin Siegfried”.

Fischbacher luego abordó la causa de la muerte de Horn en el comunicado, diciendo: “Roy fue un luchador toda su vida, incluso durante estos últimos días. Doy mi más sincero agradecimiento al equipo de médicos, enfermeras y personal del Mountain View Hospital que trabajaron heroicamente contra este virus insidioso que finalmente acabó con la vida de Roy”.

La pareja lanzó su espectáculo en el Mirage después de conocerse en un crucero

Siegfried & Roy lanzaron su performance que incluía un león blanco y un tigre en 1990 en el Mirage de Las Vegas. El espectáculo terminó para siempre por las heridas de Horn por la mutilación del tigre, que lo dejó parcialmente paralizado.

Según Review-Journal, el dúo se conoció por primera vez en un crucero, donde Horn trabajaba como camarero y Fischbacher como mayordomo. Eso fue en 1957, y Fischbacher ya realizaba trucos de magia. Horn se convirtió en su asistente, y pronto tuvieron un espectáculo en Montecarlo, donde el público captó su talento.

Según el comunicado de su equipo, Horn desarrolló una “conectividad con los animales desde una edad temprana, comenzando con su amado perro lobo Hexe y su mascota guepardo, Chico, que adoptó del zoológico de Bremen. Mientras trabajaba como mayordomo en un crucero, Roy ayudó en una actuación de magia a Siegfried. Después del espectáculo, Roy hizo la pregunta que cambió la vida de ambos: “Siegfried, los conejos que desaparecen son normales, pero ¿puedes hacer desaparecer a un guepardo?”

Fischbacher hizo una pausa y respondió: “En la magia, todo es posible”. Horn ya había pasado de contrabando a su guepardo mascota a bordo del crucero.

“Así comenzó una odisea de entretenimiento de 50 años que llevó a Siegfried & Roy por todo el mundo, rompiendo récords de taquilla desde Japón hasta el Radio City Music Hall”, dice el comunicado. “Pero fue su carrera de cuatro décadas en Las Vegas lo que los estableció como superestrellas globales”.

Una vez que su popular espectáculo en Las Vegas terminó en 2003, pasaron su tiempo en su propiedad de 100 acres en Las Vegas, informó el periódico.