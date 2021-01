¿Chuck Norris asistió al último mitin de Donald Trump?

Los usuarios de Twitter creyeron que el actor Chuck Norris asistió al mitin del presidente Trump el 6 de enero, que instigó el violento asedio al Capitolio de los Estados Unidos después de que un partidario del MAGA lo etiquetó en un video y lo publicó en las redes sociales.

Matt Bledsoe, que lleva un sombrero Trump 2020 en la selfie, agregó el texto, “Chuck Norris”, en la imagen, lo que provocó que el nombre de la estrella de los Rangers de Texas se convirtiera en tendencia a nivel nacional en Twitter. Sin embargo, el hombre de la foto se parece a Chuck Norris, pero no es él.

Una persona tuiteó la imagen y preguntó: “Espera, ¿no vamos a mencionar el hecho de que Chuck Norris estuvo en la insurrección del MAGA?”

Bledsoe no fue el único partidario de Trump en Washington D.C. que creyó que Norris asistía a la manifestación “Stop the Steal”, lo que solo alimentó aún más los rumores de que el actor era uno de los manifestantes en contra de los resultados de las elecciones de 2020.

Wait, so are we just not going to mention the fact that Chuck Norris was at the MAGA insurrection? pic.twitter.com/aIukJpoCmF

— DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021