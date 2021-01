¡Esta camarera salvó a un niño del maltrato de sus padres gracias a este cartel!

La policía explicó que una camarera en Orlando, Florida, salvó a una víctima de abuso infantil después de percatarse que tenía moretones en la cara y los brazos. Flavaine Carvalho habló durante una conferencia de prensa policial el jueves 14 de enero y dijo que estaba trabajando en el restaurante Mrs. Potato en South Kirkman Road en Orlando durante el día de Año Nuevo cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con una publicación del Departamento de Policía de Orlando, Carvalho dijo que vio a una “familia retirando la comida a un niño de 11 años” en el restaurante. Ella dijo que vio “moretones en su cuerpo” e hizo un letrero preguntando “¿Necesitas ayuda?” en secreto, le mostró el letrero al niño desde donde los miembros de su familia no podían ver y dijo que asintió. En ese momento, Carvalho llamó a las autoridades, dijo la policía.

El padrastro y la madre del niño fueron arrestados por el Departamento de Policía de Orlando, según la publicación de Facebook.

Carvalho dijo que habló con la familia y preguntó por qué el niño no estaba comiendo y notó un corte entre las cejas

Carvalho se dio cuenta de que algo iba mal cuando vio que en la mesa todos tenían comida, excepto el niño. Dijo que preguntó en la mesa si había algo mal y el padrastro del niño, identificado durante una conferencia de prensa policial como Timothy Wilson II, dijo que el niño comería en casa después. Carvalho luego dijo que notó moretones en la cara y los brazos del niño de 11 años.

“Pude ver que tenía un gran rasguño entre las cejas”, compartió Carvalho durante la conferencia de prensa. Dijo que parecía muy tranquilo y triste. “Un par de minutos después, vi un hematoma al lado de su ojo. Así que sentí que había algo realmente mal”. Dijo que sentía que tenía que tomar medidas: “No podía ver al niño irse sin ayudarlo”, informó Carvalho.

Ella dijo que una vez que el niño indicó que sí a su letrero escrito a mano, llamó al 911 de inmediato. La policía de Orlando emitió el audio de la llamada al 911 en Fox35 y se puede escuchar a Carvalho preguntando al operador: “Estoy muy preocupada y no sé qué hacer, ¿puedes darme algún consejo?” ¿Qué puedo hacer? El niño tiene moretones y no come. Los demás están comiendo”.

La policía descubrió que el abuso del niño era muy grave y acusó al padrastro y a la madre

El padrastro del niño, Wilson, fue arrestado y acusado de un cargo de abuso infantil en tercer grado. Fue arrestado nuevamente y acusado de múltiples cargos de abuso infantil agravado y negligencia infantil, informó la detective Erin Lawler de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Orlando durante una conferencia de prensa. La madre del niño, identificada como Kristen Swann, dijo a los investigadores que conocía los abusos pero que no buscó asistencia médica, dijo Lawler. También fue arrestada y acusada de dos cargos de negligencia infantil.

La policía describió durante una conferencia de prensa que el niño sufrió horribles abusos. El niño, que estaba muy bajo de peso, dijo a los oficiales que “le ataron correas alrededor de los tobillos y el cuello, y lo colgaron boca abajo de una puerta”, informó Lawler en la conferencia de prensa. “Dijo que lo golpearon con una escoba de madera, lo esposaron y lo ataron a una gran plataforma. También dijo que no podía comer de forma regular como castigo”.

Lawler se emocionó al describir lo que había sucedido. Ella dijo: “Si la Sra. Carvalho no hubiera dicho algo cuando lo vio, ese niño probablemente no estaría con nosotros por mucho más tiempo”. El niño de 11 años y el niño de 4 años de la pareja fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida.