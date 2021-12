Tara Plum: despedida tras entregar comida a una pareja de ancianos en mal estado

Tara Plum es una conductora del servicio de entrega Instacart de Blaine, Minnesota, acusada de entregar en mal estado la compra de comida de una pareja de ancianos.

The Minneapolis Star-Tribune informó que Tara Olivia Plum, de 36 años, de Coon Rapids “fue citada por daños criminales a la propiedad” y se enfrenta hasta a 90 días de cárcel. Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2021. Según el diario, la pareja, que no ha sido identificada, ordenó 50 dólares en comestibles a través del servicio de entrega.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que la pareja vio a Plum corriendo sobre sus comestibles

En un comunicado de prensa titulado “Incidente de entrega de Instacart”, el capitán Mark Boerboom del Departamento de Policía de Blaine en Minnesota, reveló que, el 6 de diciembre de 2021, una “pareja de ancianos informó que habían realizado un pedido de comestibles a un Cub Foods local y solicitado entrega a través del servicio de entrega Instacart. Informaron que una vez que recibieron la notificación de que el conductor estaba en su casa, decidieron reunirse con el conductor afuera debido a la cantidad de nieve en el camino de entrada. Les preocupaba que el conductor pudiera atascarse”.

Cuando la pareja abrió la puerta principal, el conductor de la entrega les gritó que revisaran el interior de su bolsa de comida navideña. “También informaron que el conductor conducía de un lado a otro en el camino de entrada. Al revisar el interior de la bolsa de comida navideña, localizaron el recibo del pedido de comestibles con un mensaje despectivo. Después de que el conductor de la entrega se fue, encontraron que sus comestibles habían sido atropellados en el camino de entrada”, dice el comunicado de prensa de la policía de Blaine.

“Después de revisar el contenido del mensaje escrito, parece que las acciones del conductor de la entrega fueron en respuesta a un letrero de apoyo a la policía que se encuentra en el patio delantero del propietario”, escribió la policía.

“Los propietarios recibieron un reembolso completo de Instacart y una gran cantidad de apoyo de la comunidad. Se ha identificado a la conductora de la entrega y la investigación continúa con posibles cargos en un futuro próximo. Tenga en cuenta que si bien es maravilloso ver el apoyo de la comunidad para esta familia, no podemos aceptar donaciones para ellos en el departamento de policía. Gracias una vez más a nuestra maravillosa comunidad por el apoyo que le han mostrado a esta familia”.

El mensaje decía a la pareja que “encontrara otro esclavo”, dicen los informes

El Star-Tribune informó que el mensaje despectivo que se le dejó a la pareja decía: “Instacart no paga a los empleados. Busquen otro esclavo”. También etiquetó a la policía como “cerdos racistas”.

La letra “O” en el letrero de la pareja fue reemplazada por un corazón que contiene una bandera de línea azul delgada, según una página de GoFundMe para ayudar a la pareja. Ha recaudado más de $ 13,000 para un “fondo de comestibles” para la pareja.

“¡Seguimos impresionados por el increíble apoyo! Esto no solo proporcionará ayuda con los alimentos y otras necesidades durante mucho tiempo, sino que su generosidad también se destinará a los gastos médicos actuales y futuros”, dice la página, organizada por Amanda Gray.

Una actualización dice: “Un gran agradecimiento al Departamento de Policía de Blaine por tomarse este asunto en serio y por todo el apoyo que le han mostrado a mi familia. ¡También quiero hacerme eco de su gratitud a la comunidad por su nivel de apoyo! ❤️”Gray también escribió:“ ¡Waw! ¡Qué increíble grupo de personas! Cuando comenzamos esto, nunca imaginamos que esto sucedería. Seguimos sintiéndonos conmovidos por la gran cantidad de apoyo que habéis mostrado”.

El 15 de diciembre de 2021, la familia decidió dejar de aceptar donaciones y escribió: “Nos sentimos honrados por el apoyo abrumador y la generosidad de cada uno de ustedes. Esto fue completamente inesperado y fue verdaderamente una bendición. En este momento, hemos decidido cerrar la página, ya que ya no nos sentimos cómodos aceptando más donaciones. Sin embargo, sabemos que algunos de ustedes todavía desean contribuir. Todo lo que pedimos es que se lo pague a alguien de su comunidad local”.

El letrero de la pareja decía “Thank you, Blaine PD”, según el periódico Star-Tribune, que citó al jefe de policía diciendo que el incidente no podía considerarse un delito de odio porque “Tendríamos que demostrar que el acto se cometió sabiendo cómo era la víctimas. La repartidora no conocía la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad, edad u origen nacional de los afectados”.

Plum habló del incidente en Facebook

Según Daily Mail, Plum publicó este mensaje en Facebook después del incidente: “Conducta desordenada y daños a la propiedad por atropellar los comestibles de Instacart que no me pagaron para entregar”

Según Daily Mail, Instacart reveló en un comunicado que la empresa estaba “consternada por las acciones inaceptables de esta trabajadora, que como resultado ha sido despedida de la plataforma Instacart”.

La compañía escribió: “Continuaremos brindando apoyo a los clientes afectados y también trabajaremos directamente con las autoridades locales en cualquier investigación sobre este asunto”.