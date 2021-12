Ryan Brandt: mesera recibe una propina de 4400 dólares y el restaurante la despide

Ryan Brandt es una mesera de Arkansas que fue despedida por un restaurante después de recibir una propina de $ 4,400.

Brandt trabajaba para un restaurante en Bentonville, Arkansas, llamado Oven and Tap. Según Fox13Now, recibió la gran propina después de servir a una fiesta de 40 personas. Cada comensal dejó $ 100, según Fox59.

Branndt le dijo a KNWA-TV: “Me dijeron que debía entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno y que me llevaría a casa el 20%”. Ella dijo que eso nunca le había sucedido antes.

Esto es lo que necesita saber:

El hombre que ayudó a orquestar la propina forma parte de un grupo que se hace llamar $ 100 Dinner Club

Grant Wise es el cofundador de Witly Marketing. Estaba en la fiesta que en la que se dio Brandt la gran propina. “Fue algo increíble de hacer y ver su reacción fue increíble, ver lo que eso significó para ella, el impacto que ya ha tenido en su vida”, le dijo a Fox59. Le dijo a la estación de televisión que le pidió al restaurante que le devolviera la propina cuando se enteró de que no todo era para Brandt, y cuando lo hicieron, se la dio de todos modos. El restaurante decidió despedirla. Brandt le dijo a KNWA que había llamado con anticipación al restaurante para asegurarse de que la política de propinas permitiera que el dinero fuera al servidor.

El restaurante le dijo a la estación de televisión: “Después de cenar, este gran grupo de invitados solicitó que se les diera la propina a dos meseros en particular. Cumplimos plenamente con su solicitud. Por respeto a los valiosos miembros de nuestro equipo, no discutimos los detalles relacionados con el despido de un empleado”. No han confirmado el motivo de su despido.

Wise dio detalles adicionales en Facebook, donde explicó que tiene un grupo llamado los $ 100 Dinner Club. “Para cualquiera que haya seguido la historia de $ 100 Dinner Club en los últimos días, estamos haciendo otra”, escribió.

“Después de discutirlo directamente con Ryan, ella y yo acordamos que podríamos continuar recaudando más fondos y ‘pagárselo’ al siguiente grupo de personal del restaurante que recibiría la propina. Entonces, reabriré la campaña GoFundMe. En enero, organizaremos otro Dinner Club de $ 100 y he invitado a Ryan para que sea nuestra “invitada de honor”. Cualquier monto en dólares recaudado por encima de los $ 8,732 que ya se han recaudado y se le han pagado a Ryan se entregarán directamente al personal del restaurante en el que decidamos comer. Trabajaremos para asegurarnos de que todo el personal del restaurante reciba propinas para que todas las personas en el restaurante se sientan bendecidas con nuestra cena”.

Rebecca Soto compartió un video en Instagram y escribió:

Tenemos que bendecir a nuestro servidor esta noche con $ 4400 💕 Como grupo, reunimos 100 dólares cada noche que cenamos fuera. Me siento honradade haber sido parte de algo tan hermoso y generoso. Bendecir a otra persona sin conocerla previamente. ❤️ @_josuesoto_legacy y yo hemos sido bendecidos, por lo que es maravilloso rendir cuentas y bendecir a alguien más. ¿Puedes ayudar al mundo? Sí, puede, comience por usted mismo y luego ayude a otra persona. Gracias @likegrantwise por tu corazón de oro y por organizar esto. Me enorgullece hacer negocios con usted y especialmente su amistad. Dios bendiga a todos los que contribuyeron y a los servidores que lo recibieron. Os deseo oro para que se multiplique y tenga un impacto positivo en sus vidas. #100dollardinnerclub #witly #sotolegacy #payitforward

La gente está llenando la página de Yelp del restaurante con reseñas negativas

Tras el despido de Brandt, la gente está llenando la página de Yelp de Oven and Tap con críticas negativas. Éstos son algunos de ellos:

¡Es lamentable despedir a camareras pobres durante esta época del año, durante una crisis de personal! Claramente, no hay pena por su personal, ¡de ahí la falta de remordimiento por estas críticas!

“Despiden a sus empleados de toda la vida por hacer un buen trabajo. Deberían estar avergonzados. No apoyes este lugar. El karma está en las reseñas de Yelp”.

“Nunca le daría un dólar a este negocio. Qué vergüenza para el capitalismo. Despedir a un camarero por recibir una propina para recompensar su arduo trabajo”.

El restaurante Oven and Tap ha eliminado su página de Facebook. Su página de Instagram aún está activa. Las fotos de la página muestran platos que van desde pizzas hasta sándwiches de pollo. “Las pequeñas empresas son el corazón de su vecindario, la columna vertebral de su economía local y el espíritu de su ciudad. Gracias por apoyar siempre nuestro sueño”, se lee en una publicación reciente. Puede encontrar el sitio web del restaurante aquí.