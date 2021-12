¿Cómo mató Betty Broderick a Linda Kolkena Broderick en 1989?

Betty Broderick mató a Linda Kolkena, la segunda esposa de su exmarido, al dispararle en la madrugada del 5 de noviembre de 1989. Kolkena recibió dos impactos y murió instantáneamente. Una de las cinco balas que disparó Broderick alcanzó al exmarido Daniel T. Broderick III en el pecho. Murió poco después, pero Betty Broderick temía que llamara a la policía, por lo que le robó el teléfono y huyó de la escena.

Broderick confesó los asesinatos, aunque mantuvo la autodefensa, diciendo que Dan Broderick la quería matar. También dijo que no recordaba haber disparado el arma, alegando que sus ojos apenas se habían adaptado a la habitación oscura cuando el arma disparó. En 1991, fue declarada culpable de dos cargos de asesinato en segundo grado y sentenciada a 32 años de prisión.

1983 fue un año horrible en la vida de Betty Broderick

Kolkena comenzó a trabajar como recepcionista para Dan Broderick, un abogado especializado en negligencias médicas, en 1983, cuando tenía 22 años. Como se señaló en un artículo de 1990 de Los Angeles Times, Betty Broderick dijo que 1983 fue cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse, aunque antes lo consideraba “perfecto”. “1983 fue como un hacha en mi vida”, dijo, como lo señala la publicación.

Durante una entrevista con Oprah Winfrey, Betty Broderick volvió a mencionar 1983, el año en que Kolkena fue contratada, como el año en que las cosas cambiaron para su matrimonio. “En 1983 me di cuenta de que Dan hablaba de una chica que pensaba que era realmente hermosa y esa fue mi primera pista de que existía Linda Kolkena”, dijo.

En una entrevista en prisión después de los asesinatos, volvió a mencionar 1983 como el año en que las cosas salieron mal. “Siento un terrible remordimiento por lo que todos hemos pasado desde 1983. Ya serán casi 10 años. Diez años”, dijo.

Dan Broderick pronto ascendió a Kolkena para que fuera asistente legal. Al principio, Betty Broderick no sentía que su matrimonio corriera peligro. “Esperaba que solo fuera un mal momento”, escribió sobre su matrimonio, según el LA Times. “Esa chica no tenía nada mejor que yo. Soy más guapa, más inteligente, con más clase; ella es una vagabunda tonta, sin educación, sin educación o talento”.

Betty Broderick pronto comenzó a sospechar, y en el cumpleaños 39 de su esposo pasó por su oficina. Allí encontro una fiesta terminada. Dan Broderick y Kolkena se habían ido. La recepcionista dijo que habían estado perdidos la mayor parte del día. Betty Broderick estaba furiosa, volvió a casa, recogió la ropa de su marido y le prendió fuego.

A pesar de las sospechas de Betty Broderick, Dan Broderick negó haber tenido una aventura con Kolkena.

El comportamiento de Betty Broderick se volvió más errático, lo que llevó a Dan a solicitar el divorcio en junio de 1985 después de 16 años de matrimonio. Sus ataques de furia continuaron, untando pastel en su cama, arrojando botellas de vino por las ventanas y dañando puertas de vidrio. Dan Broderick solicitó una orden de alejamiento contra su esposa y en 1986 se produjo su divorcio.

Dan Broderick tenía la custodia de los cuatro niños y Betty no tenía derechos de visita, pero todavía estaba recibiendo dinero. En el momento de los asesinatos, Dan Broderick le pagaba a su ex $ 16,000 al mes en pensión alimenticia, pero eso no fue suficiente para Betty. Dijo que después de pagar la casa y los impuestos, no le quedaba nada para ella.

Betty Broderick pensaba que Kolkena le estaba haciendo la vida imposible





Betty Broderick insistió en que Kolkena quería ser la “Sra. Broderick ”, según escribió el LA Times. Betty estaba convencida de que Kolkena le envió una foto a ella y a Dan por correo con la nota: “¡Cómete tu corazón, perra!” Betty afirmó que también recibió anuncios de cremas antiarrugas y pérdida de peso, diciendo que había aumentado 60 libras desde su divorcio.

Según los informes, Betty Broderick llegó al límite cuando recibió otro documento judicial el 1 de noviembre de 1989, después de que continuara dejando mensajes de voz amenazantes en el contestador automático de su ex. Fueron días antes de su 42 cumpleaños.

La historia de Broderick se presentó en la temporada 2 de Dirty John. La productora ejecutiva Alexandra Cunningham dijo al New York Daily News sobre el caso: “Todo el mundo anhela importarle a alguien”.

Dirty John: The Betty Broderick Story se estrenó en USA Network en junio de 2020.