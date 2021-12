Anthony Solima: mata a compañero de trabajo en una fábrica de Tesla

Anthony Joseph Solima es un empleado de Tesla que ha sido acusado de matar a un compañero de trabajo en el estacionamiento fuera de la fábrica de Tesla en Fremont, California. La víctima recibió un disparo el 13 de diciembre justo antes de las 3:30 PM, según el Departamento de Policía de Fremont.

Solima, de 29 años, fue arrestado unas horas después en la cercana ciudad de Milpitas, donde la policía dijo que vive.

Al momento de escribir este artículo, no se había revelado el nombre de la víctima.

1. Solima y la víctima discutieron en el trabajo ese mismo día, dijeron los detectives





Solima y la víctima trabajaron juntos en la fábrica de Tesla, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Fremont. La policía dice que los dos hombres habían discutido ese día, pero la naturaleza del desacuerdo no estaba clara. Solima “abandonó repentinamente el trabajo” en algún momento después de la discusión, dijo la policía.

Se llamó a los paramédicos a la fábrica de Tesla, que se encuentra en 45500 Fremont Boulevard, justo antes de las 3:30 PM. La policía dijo que la llamada inicial fue simplemente para “ayuda médica”.

Los paramédicos encontraron a la víctima masculina inconsciente en el estacionamiento y “sospecharon que era víctima de un crimen violento”. Llamaron a los policías, quienes “observaron que la víctima había sufrido al menos una herida de bala”. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

2. La policía encontró carcasas de rifles en el estacionamiento

La víctima acababa de completar su turno en la fábrica de Tesla, según los detectives. Los investigadores dijeron que la víctima recibió un disparo en el estacionamiento.

Encontraron varios casquillos de rifle .223 en el estacionamiento cerca de donde cayó la víctima, dijo la policía. Según el comunicado de prensa, los detectives identificaron a Solima como sospechoso después de unas horas en la escena.

Los oficiales del Departamento de Policía de Fremont encontraron a Solima en Milpitas alrededor de las 8:40 PM.

La policía obtuvo una orden de arresto para Solima a las 11:16 p.m. Los oficiales lo arrestaron cuando salía de su vehículo. La policía dijo que se rindió “inmediatamente”.

3. Solima tenía una “pistola” en su vehículo que coincidía con las carcasas encontradas en el estacionamiento de Tesla

La policía dijo que en el vehículo de Anthony Solima había un rifle de cañón corto cargado, no serializado, calibre .223.

La policía también obtuvo una orden de registro para revisar el vehículo de Solima, según el comunicado de prensa. Dentro de su vehículo, Solima tenía un rifle de cañón corto cargado, calibre .233, junto con una carcasa gastada.

La policía describió el arma como no serializada, también llamada “arma fantasma”. Este tipo de pistolas se pueden fabricar en casa con “piezas de polímero impresas en 3D”, como explicó Los Angeles Times. Se les llama “armas fantasma” porque no tienen números de serie y, por lo tanto, no se pueden rastrear.

Es legal poseer armas de fabricación propia en California. Sin embargo, los propietarios deben obtener un número de serie del arma, según el código penal de California.

Según la Oficina del Fiscal General de California:

Cualquier persona que posea un arma de fuego de fabricación propia que no tenga un número de serie debe solicitar al DOJ un número de serie único antes del 1 de enero de 2019. Una vez que reciba su número de serie único, debe colocarse permanentemente en el arma de fuego. De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia, las armas de fuego creadas mediante impresión 3D con plástico polímero deben llevar sus números de serie únicos en una pieza incrustada de acero inoxidable.

4. Solima se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado

Solima fue ingresado en la cárcel de Santa Rita poco después de las 4 AM del 14 de diciembre. Según los registros del recluso, se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado.

La policía identificó a Milpitas como la ciudad natal de Solima, que se encuentra en el condado de Santa Clara. Una búsqueda online de los registros de la corte del condado muestra varias citaciones de tránsito para Anthony J. Solima.

También hay una citación penal contra Anthony Joseph Solima que se presentó en julio de 2015. El registro online indica que hubo una audiencia de declaración de culpabilidad en noviembre de 2015, pero no hay información que sugiera de qué se trataba el caso.

5. Más de 10.000 personas trabajan en la fábrica de Tesla en Fremont

Al momento de escribir este artículo, Tesla no había comentado nada públicamente sobre el tiroteo. Tampoco el CEO Elon Musk. El trabajo de Solima en la fábrica no se hizo público de inmediato.

En su sitio web, Tesla describe la fábrica de Fremont como “una de las plantas automotrices más avanzadas del mundo, con 5.3 millones de pies cuadrados de espacio de fabricación y oficinas en 370 acres de tierra”. La compañía dice que más de 10.000 personas trabajan en la fábrica. CNBC informa que la fábrica es “la única planta de ensamblaje de vehículos de Tesla en Estados Unidos en la actualidad”.

Mercury News habló con otros empleados sobre el tiroteo, pero no publicó ningún nombre. Un hombre le dijo al periódico que, si bien las discusiones ocurren ocasionalmente entre colegas, por lo general “todo el mundo se preocupa por sus asuntos”.