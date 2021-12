Las supervivientes de Jeffrey Epstein contaron su traumática experiencia en 2020

Un documental de Lifetime estrenado en 2020 fue Surviving Jeffrey Epstein, que cuenta la historia de ocho mujeres que sobrevivieron siendo parte de la red de tráfico sexual de Epstein, algunas de las cuales fueron reclutadas cuando solo tenían 14 o 15 años.

Dos supervivientes son Kiki Doe y Rachel Benavidez, quienes aparecieron en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión para el documental hablaron sobre el proyecto:

Las supervivientes dicen que contar su historia podía ser “traumatizante”





La superviviente Doe dijo que al principio, estaba “empeñada en permanecer en el anonimato” durante todo el proceso de la demanda. Pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que, si bien es “traumatizante” contar su historia, también es empoderador.

“Decidí compartir mi historia públicamente. Siempre es un poco más empoderador pero también es traumatizante recontar tu historia”, dijo Doe. “Y además de eso, estás entrando en un lugar extraño en el que nunca has estado con personas que nunca has conocido, y estás compartiendo algunas de las experiencias traumáticas más íntimas de tu vida, que continúan afectándote. Entonces, es muy difícil, pero la forma en que los productores lo manejaron fue muy buena. Fueron maravillosos, hicieron un gran trabajo, así que sí, fue una experiencia fantástica”.

Benavidez se hizo eco de la declaración de Doe y dijo: “Fue una buena experiencia porque sentí que los productores no me presionaron. Fueron muy respetuosos con nuestros límites. Realmente lo aprecié.”

“La filmación real, la preparación real, las secuelas reales, las montañas rusas emocionales por las que pasé, antes y después de la filmación, fueron un poco brutales. Pero ellos lo hicieron fácil y fueron muy respetuosos con el proceso, y lo agradezco”.

Los productores tuvieron especial dedicación con las víctimas





El productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. El abuso que todos creemos está oculto a la vista”, dijo Friedman. “Investigamos el reclutamiento que existió, la preparación de las víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell capacitó a los reclutadores para crear este canal de abuso”.

Agregó que este no es el final de la historia, diciendo: “Todos creemos que habrá más revelaciones en el futuro. El juicio está programado para comenzar en julio de 2021, pero creemos que hemos abordado muchas de las preguntas que no se han abordado en el pasado”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante para los cineastas enfatizar a los supervivientes que esta no era una noticia común y corriente.

“Fue muy importante que habláramos con los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo contigo y que tu historia sea retratada con tus propias palabras’.