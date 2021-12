Candra Torres: mataron a su esposo en 1976 y encubrió al asesino por el síndrome de Estocolmo

Una película de Lifetime de Ripped From the Headlines llamada A Murder to Remember se basa en el libro “Promesas vacías y otros casos reales” de la prolífica escritora de crímenes reales Ann Rule.

La película “sigue a Javier (Kevin Rodríguez) y Robin Rivera (Maddie Nichols) mientras celebran su primer aniversario en un viaje. Pero cuando Javier termina muerto, Robin se encuentra sola en medio de la naturaleza. Ella acepta la ayuda de otro viajero, un misterioso extraño llamado Sam (TC Matherne) y poco a poco pone su vida en sus manos. Pero, ¿Sam está ahí para proteger a Robin? ¿O necesita protegerse de él?”

Esto es lo que necesita saber sobre el caso en el que se basaron el libro y la película.

Javier y Robin River están basados ​​en Julio y Candra Torres

En el libro de Rule “Promesas vacías y otros casos reales”, el tema de A Murder to Remember se basa el síndrome de Estocolmo, que es el fenómeno en el que se desarrollan sentimientos de confianza o incluso afecto de las víctimas hacia sus captores. Los nombres de los sujetos en la novela son Robin y Hank Marcus, pero en la vida real, sus nombres eran Candra y Julio Torres.

Era 1976 y los Torres iban a acampar en el monte Hood de Oregon para celebrar su primer aniversario de bodas junto con su collie, Rusty. En el viaje, conocieron a Thomas Leslie Brown, quien se ofreció a mostrarles un lugar que sabía que sería bueno para pescar.

Cuando Brown y Julio se fueron a cazar, Brown le disparó a Julio, luego regresó y le disparó a Rusty, dejando a Candra, de 16 años, sola con Brown. Estuvieron solos juntos durante tres días. Luego, cuando llegaron a las oficinas del abogado James O’Leary, Candra contó que Brown le disparó accidentalmente a su esposo y no quería que se metiera en problemas por un accidente.

Las autoridades finalmente dejaron ir a Brown y Julio y Rusty fueron enterrados. Pero la memoria de Candra le estaba jugando una mala pasada, dijo en el libro. Rule escribe que Candra no se dio cuenta en ese momento, pero estaba “bajo los efectos de un intenso lavado de cerebro que había sufrido durante tres días” después de que mataran a su marido.

Eventualmente logró tener recuerdos cada vez más claros y al mes siguiente, ella y sus padres regresaron a la oficina del sheriff y les dijeron que Brown había matado a Julio. También dijo que Brown la había violado repetidamente durante los tres días. El caso fue reabierto.

Brown aparentemente se entregó

Al principio, Candra falló la prueba del detector de mentiras. Pero después de trabajar con un psiquiatra que testificó sobre el lavado de cerebro de Candra, el condado finalmente reunió a un gran jurado, que finalmente acordó juzgar a Brown por el asesinato de Julio. Pero Brown se había fugado desde hacía mucho. ¿Cómo iban a encontrarlo para acusarlo?

Brown se encargó de eso. Se enteró de la orden de arresto emitida y se dirigió a la oficina del sheriff del condado de Clackamas para “arreglarlo todo”. Estaba tranquilo, incluso arrogante, y se apegó a su historia de que fue un accidente.

Pero en el juicio, la historia de Brown estuvo llena de errores y lagunas porque la evidencia forense respaldaba la versión revisada de Candra de lo que sucedió, no la declaración programada de que Brown le lavó el cerebro para que pensara que era la verdad. El juez lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua. Candra finalmente se volvió a casar y tiene hijos y una nueva vida, según un perfil de CNN sobre el caso.