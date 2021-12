¿Cómo eran los padres del líder de la secta religiosa de Wako, David Koresh?

Los padres de David Koresh, Bobby Wayne Howell y Bonnie Sue Clark Haldeman, tenían una losa dura con la que vivir después de que su hijo liderara la secta de los Branch Davidians. Más de 70 de sus seguidores, y el mismo David, murieron durante una redada en el complejo cerca de Waco en 1993.

Su historia se describe en una serie de seis partes de Paramount llamada Waco. David era conocido por tener varias esposas y posiblemente engendró hasta 15 hijos. Pero, ¿qué pensaban sus padres de su hijo? ¿Y dónde estaban cuando pasó todo esto? Su madre, Bonnie, tuvo una vida tumultuosa, pero estaba trabajando como enfermera cuando murió. Su propia hermana la apuñaló en 2009. Aquí hay más información sobre los padres de David Koresh.

1. La madre de David, Bonnie, fue apuñalada hasta la muerte por su hermana

En 2009, la madre de David Koresh, Bonnie Clark Haldeman, fue asesinada a puñaladas por su hermana menor, Beverly Clark. Bonnie tenía 64 años. Su cuerpo fue encontrado en la casa de Beverly en Chandler, cerca de Houston. La policía no resolvió el motivo del crimen. Beverly y Bonnie eran las únicas personas en la casa cuando sucedió. Beverly tenía 54 años. En 2007, solo dos años antes de su muerte, Bonnie publicó una autobiografía sobre los Branch Davidians y David Koresh.

Beverly y la sobrina de Bonnie, Hollie Helrigel, dijo que Beverly tenía un largo historial de enfermedades mentales desde su adolescencia, informó Athens Review. Dijo que Bonnie había ido a la casa de Beverly ese día para llevarla al médico. Cuando Bonnie murió, trabajaba como enfermera pediátrica con licencia en el Hospital Mother Frances en Tyler.

2. El padre de David lo abandonó antes de que naciera de Bonnie, de 14 años

David Koresh nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas (se llamaba Vernon Howell cuando nació). Su madre, Bonnie Howell, tenía solo 14 años cuando él nació y había abandonado la escuela secundaria. Su padre, Bobby, era solo unos cinco años mayor que Bonnie cuando nació su hijo. Pero David nunca conoció a Bobby. Bobby abandonó a Bonnie y David antes de que naciera David y se casó con otra mujer.

Cuando David era joven, finalmente localizó a su padre biológico, informó The Washington Post. Lo encontró en Houston, donde su abuela paterna, Jean Holub, los presentó. Se abrazaron cuando se vieron. Su padre era mecánico y carpintero, y David creía que de ahí surgió su propio interés por la carpintería. Al instante se llevaron bien. Bobby falleció en 2008.

3. La mamá de David se casó con un hombre violento que abusó del bebé David





Play



Video Video related to ¿cómo eran los padres del líder de la secta religiosa de wako, david koresh? 2021-12-04T20:16:09-05:00

Poco después del nacimiento de David (Vernon), Bonnie se casó con un hombre que acababa de salir de prisión, según informó The Washington Post. El matrimonio no fue bien. El hombre era violento y abusivo con Bonnie e incluso con el pequeño David. Se quedó con él durante unos 18 meses y luego le pidió ayuda a su madre, Erline Clark. Erline llevó a David a su casa y tuvo dos hijos más: Sharon y Kenneth. Dijo que Vernon (David) era un niño brillante y precoz que la llamaba “mamá”. Su esposo, un tipo “muy macho”, nunca fue cariñoso con Vernon.

4. David siempre prefirió vivir con sus abuelos

Cuando Vernon tenía 5 años, Bonnie regresó. Se había casado con otro hombre, Roy Haldeman, y quería que Vernon volviera. Koresh afirmó que Haldeman lo disciplinó físicamente “golpeándolo” cuando hacía algo malo. Pero Haldeman negó que fuera abusiva en absoluto.

Vernon nunca superó que se alejara de su abuela cuando era joven. Cada vez que los Clarks lo visitaban, le rogaba a su “mamá” que le permitiera regresar. Cuando se alejaban, él iba en bicicleta tras ellos, tratando de alcanzarlos. A los 14, pudo volver a vivir con sus abuelos en Tyler, Texas. Quería vivir en el cobertizo del patio trasero y lo convirtió en una casa club. Pero finalmente fue enviado de regreso a vivir con sus padres. A lo largo de los años, tuvo problemas con ellos y se pelearon mucho.

5. La madre de David enterró a su hijo en una tumba sin nombre





Play



Video Video related to ¿cómo eran los padres del líder de la secta religiosa de wako, david koresh? 2021-12-04T20:16:09-05:00

Después de la muerte de David Koresh en el sitio de 1993, su madre lo enterró en una tumba sin nombre el 27 de mayo, informó el LA Times. Fue una ceremonia pequeña, a la que asistieron solo cuatro miembros de la familia, y no hubo ningún clero presente. No querían la publicidad de un funeral. Los familiares que asistieron al funeral fueron Bonnie, su esposo Roy Haldeman, el hermano de David, Roger Howell, y su abuela materna Erline Clark. Su madre dijo sobre el funeral: “No creo que jamás descanse. No pude ver el cuerpo, y ni siquiera estoy seguro de que esté David allí. ¿Quién sabe?”. Koresh había muerto de una sola herida de bala en la cabeza.