David Thibodeau, la historia de un superviviente del incendio de Wako

David Thibodeau fue uno de los nueve supervivientes que escaparon del incendio que destruyó el complejo Mount Carmel de Waco, Texas, y se cobró la vida del líder de Branch Davidian, David Koresh, y de docenas de sus seguidores. (Advertencia: habrá algunos spoilers de la serie de Netflix Waco en este artículo).

En la vida real, decenas de mujeres, hombres y niños terminaron muriendo cuando estallaron los incendios después de que policías federales usaran tanques y un agente químico contra el complejo. Las acciones federales fueron duramente criticadas, incluso en un informe del Congreso.

Sin embargo, ¿fue David Thibodeau una persona real? ¿Dónde está actualmente? ¿Qué tan cerca estaba la historia real de su vida? Resulta que era bastante similar. Thibodeau vivía en Maine en los últimos años y ha hablado sobre sus recuerdos de Waco y David Koresh.

Esto es lo que necesita saber:

El verdadero David Thibodeau conoció a David Koresh en una tienda de guitarras y no era miembro de Branch Davidian

David Thibodeau era una persona real. En el programa, se muestra a Koresh incitándolo a vivir en el complejo después de pedirle que toque la batería con su banda.

Según el Dallas Observer, el verdadero Thibodeau conoció a Koresh a través del interés mutuo por la música. Se mudó al complejo y escapó de él. La serie de Netflix se basó en parte en su libro: Waco: A Survivor’s Story. Es cierto que fue una de las nueve personas que escapó del incendio.

The Smithsonian informó que Thibodeau conoció a Koresh en la vida real en una tienda de guitarras. Thibodeau no cree que los Branch Davidians hubieran iniciado el incendio, según ese sitio.

En la vida real, según un informe del Congreso sobre las muertes, Thibodeau “vivía en la secta Branch Davidian pero no se consideraba un miembro de la comunidad religiosa Branch Davidian”. El informe indica que sí testificó ante el Congreso, como se muestra en la serie.

“Solo quiero que la gente de adentro se humanice”, dijo Thibodeau, según the Smithsonian. “Murieron por lo que creían, lo creas o no. Para mí, son mártires y no deberían ser simplemente demonizados y odiados”.

A Thibodeau le pidieron que se casara con Michele Jones y ella murió en el incendio

En 1999, el Austin Chronicle describió a Thibodeau como “un hombre entrañable, de tamaño medio, con ojos azules afilados y cabello castaño suelto”. En ese entonces vivía en Austin, Texas, y trabajaba “como ejecutivo de cuentas para una empresa de marketing que atiende a empresas de alta tecnología”.

Aquí hay una imagen del verdadero Thibodeau cuando era joven. Él es el hombre con el pelo más largo.

¿Qué hay del matrimonio falso con la “esposa” de Koresh, Michele? ¿Es eso cierto?

En su libro, escribió: “Para abril de 1993, David había tenido relaciones sexuales con un total de 15 mujeres y había tenido 17 hijos con 11 de ellas”.

De hecho, escribió Thibodeau, Koresh tuvo relaciones sexuales con Michele Jones, que era la hermana de su primera esposa Rachel, y afirmó que lo hizo como resultado de una visión. Rachel estuvo de acuerdo tras saber que tuvo un sueño al respecto.

Michele tenía 12 años en ese momento y tuvo a la hija de Koresh, Serenity, dos años después. Sin embargo, en total, Michele tuvo tres hijos con Koresh. Koresh le pidió a Thibodeau que se casara con Michele, lo que hizo sin ceremonias.





Michele y sus hijos murieron en el fuego, al igual que Rachel.

Thibodeau dice que era “solo un soñador que buscaba respuestas en un lugar llamado Waco”

Puedes encontrar el libro de Thibodeau aquí. En él, describe cómo perdió 30 libras en el asedio, sobrevivió con raciones de alimentos empaquetados y vivió sin calefacción ni electricidad. En el libro, llamó a Serenity, de 4 años, su “hijastra” y describió cómo se convirtieron en “buenos amigos”.

Se describió a sí mismo como un baterista de rock de Bangor, Maine, que no era un “fanático religioso”.

Él era “sólo un soñador que buscaba respuestas en un lugar llamado Waco”. Thibodeau describió a Koresh como un “tipo silencioso que irradiaba sinceridad y fuerza”. De hecho, como muestra la serie de Netflix, Thibodeau dice en su libro que su madre estaba viviendo en un hotel de Waco, preocupada por él durante el asedio.

Describió a Michele como tranquila, reservada y no coqueta. Dijo que no se sentía “muy atraído por ella” porque ella no emitía señales a las que estaba acostumbrado en el mundo exterior.

Un usuario de Reddit afirmó que Thibodeau hace un breve cameo en la serie de Netflix. Mira esa foto aquí.

El artículo del The Observer de 2018 dice que hoy Thibodeau “todavía tiene una fe profunda pero que no pertenece a una iglesia”. Visita a los supervivientes de Waco habitualmente. “Realmente pensé que el FBI me iba a matar una vez que saliera del edificio, pero en ese momento, pensé que era mejor morir de un balazo en la cabeza que morir quemado”, le dijo a The Observer.