Ethan Gilman, el niño de 5 años secuestrado pudo sobrevivir milagrosamente en 2013

Ethan Gilman era un niño de 5 años que fue secuestrado en su autobús escolar en Alabama en 2013. Un hombre llamado Jimmy Lee Dykes tenía la misión de tomar rehenes para usarlos para hacer llegar su mensaje en contra del gobierno de los Estados Unidos, según el comunicado de prensa de CBS News.

A raíz del estreno de FBI Declassified, que debuta con un episodio sobre el secuestro de Gilman y el posterior enfrentamiento con el FBI, esto es lo que necesita saber sobre el caso y lo que le sucedió a Gilman.

Gilman y su madre hablaron con el Dr. Phil inmediatamente después del incidente





Aproximadamente una semana después de su rescate, Gilman y su madre aparecieron en Dr. Phil para hablar con Phil McGraw sobre lo que le pasó a Gilman. Todavía no había regresado a la escuela y tenía problemas para dormir, aunque debido a su corta edad no parecía comprender completamente lo que le había sucedido. “Creo que entiende que hubo un acto muy violento y lo asustó mucho”, dijo McGraw.

Desde entonces, la vida de Gilman fue bastante tumultuosa durante unos años antes de estabilizarse en 2016 cuando fue adoptado por el reverendo Brandon Turner y su esposa, Nicci, según Dothan Eagle.

Aparentemente, Gilman había estado entrando y saliendo del sistema estatal de adopciones antes de su secuestro. Luego, estuvo brevemente bajo el cuidado de su madre Jennifer Kirkland, luego su abuela lo cuidó hasta su muerte, y luego su hermano de 18 años lo cuidó por un período de tiempo.

Pero finalmente, Judy Walding, supervisora ​​del programa del Departamento de Recursos Humanos del condado de Houston, logró que los Turner adoptaran a Gilman, quienes habían conocido a Gilman cuando era un bebé.

“Nuestro plan era que si su madre no lo recuperaba, veríamos la posibilidad de adoptarlo”, dijo Brandon Turner. “Simplemente nos enamoramos de él”.

Los Turner adoptaron a Gilman en 2016 y, aunque el niño no ha estado exento de dificultades, le dijeron al Dothan Eagle que ha sido maravilloso.

“Cuando Ethan vino a vernos, estaba tomando muchos medicamentos tres veces al día”, dijo Nicci Turner. “Ahora toma dos pastillas una vez por la mañana. Sí, al principio tuvimos algunos problemas con él en la escuela, pero eso era solo que Ethan necesitaba adaptarse. Había pasado por muchas cosas. En poco tiempo, se había adaptado y era como cualquier otro niño. Es como cualquier otro niño de 11 años. Él es feliz. Está prosperando en la escuela y disfruta de la vida con sus otros nueve hermanos adoptados. Pero lo más importante es que Ethan es un niño cariñoso y es un niño amado. Eso es lo que queremos que todos nuestros hijos sepan: son amados”.

Por su parte, Ethan, que ahora es legalmente Ethan Turner, le dijo al Eagle que recuerda “algunas cosas sobre lo que sucedió, pero no muchas”.

“Recuerdo que justo antes de ser rescatado, acababa de abrir un juguete. Recuerdo al conductor del autobús, el Sr. Poland. Fue muy amable con todos nosotros”, dijo Ethan, y agregó que quería transmitir un mensaje a todos los que oraron por su liberación segura: “Estoy bien. Yo estoy feliz. Disfruto jugando con mis hermanos y hermanas. Me gusta andar en bicicleta. Me gusta saltar en el trampolín y realmente disfruto jugando con Legos y K’nex. Espero tener algunos para mi cumpleaños”.

Dykes mató al conductor del autobús escolar, que murió como un héroe





El 29 de enero de 2013, Jimmy Lee Dykes abordó un autobús escolar lleno de niños en Midland City, Alabama, disparó y mató al conductor, luego secuestró a Ethan Gilman, de 5 años. En una grabación de audio del secuestro obtenida por ABC News, se puede escuchar al conductor Charles Poland protegiendo a los niños cuando Dykes exigió que entregara a dos niños de entre seis y ocho años.

“Lo siento, vas a tener que dispararme”, dijo Poland, y agregó: “Es mi responsabilidad mantener a estos niños en el autobús. No puedo entregárselos a nadie más”.

Mientras Poland se mantenía firme frente a Dykes, Tre Watts, de 15 años, se agachó detrás de un asiento de autobús y llamó al 911, diciéndole al dispatcher que un hombre con una pistola estaba a bordo y “se quería llevar a niños”.

Luego, en la grabación del 911, se pueden escuchar disparos y niños gritando. Watts le dijo al dispatcher del 911 que pensaba que el Sr. Poland estaba muerto. Poland recibió cinco disparos y murió en el lugar.

El agente especial del FBI Steve Richardson elogió a Poland y le dijo a ABC News que Dykes “podría haberse llevado a varios niños si no fuera por las acciones específicas de Chuck Poland”.

Dykes llevó a Gilman a un búnker subterráneo





Play



Después de disparar contra Poland, Dykes, un veterano de la Armada que debía comparecer ante el tribunal ese mismo día por disparar contra uno de sus vecinos, agarró a Gilman y lo llevó a un elaborado búnker subterráneo que había pasado meses fortificando, informó CBS News.

“Los secuestros son increíblemente difíciles por varias razones diferentes”, dijo Steve Richardson, el agente especial del FBI a cargo del caso, en el comunicado de prensa. “Está en juego la vida de un niño. Las emociones están a flor de piel. El tiempo es la esencia.”

Richardson también le dijo a ABC News que “pensaron que Ethan iba a morir”. “Nuestros negociadores, la gente de análisis del comportamiento nos dijeron que lo más probable que podíamos esperar era un asesinato-suicidio”, dijo.

De hecho, el búnker estaba cableado con explosivos que “no solo podían matarlo a él y al niño pequeño, sino que también podían matarnos a nosotros como primeros en responder”, dijo el técnico de bombas del FBI Al Mattox a ABC News.

El enfrentamiento duró casi una semana. Dykes estaba enfurecido en contra del gobierno.

Su deseo era suicidarse con una reportera en el búnker sosteniendo su mano y transmitiendo su mensaje final. Para el sexto día del enfrentamiento, Dykes le había enseñado al niño secuestrado cómo detonar el artefacto explosivo improvisado dentro del búnker y el FBI decidió que era hora de entrar allí.

Durante la redada, Dykes detonó una bomba perimetral, pero milagrosamente, ni Gilman ni ningún agente del FBI resultaron heridos. Dykes fue asesinado a tiros por el FBI.