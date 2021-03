Stone Foltz: el estudiante que muere por una intoxicación etílica

Stone Foltz es un estudiante universitario de Bowling Green State University (BGSU) en Ohio que resultó gravemente herido en un incidente de novatadas en una fraternidad universitaria y cuyos órganos ahora están siendo donados.

En un comunicado, Sean Alto, abogado de la familia de Foltz, confirmó que había muerto.

“La muerte de Stone Foltz es una tragedia. Era un hijo, hermano y nieto amado. En este momento estamos recopilando todos los hechos que llevaron a su prematura muerte y no tenemos interés en comentar sobre especulaciones. Sin embargo, le pedimos que muestre respeto y consideración por la familia de Stone. A pesar de su dolor insoportable, acordaron donar los órganos de Stone para que otros puedan tener una segunda oportunidad en la vida”, dijo, según ABC 13.

La periodista Tara Morgan informó en Twitter que un abogado de la familia de Stone Foltz dice que el joven de 20 años “está siendo sometido a una donación de órganos después de un incidente de novatada, de la Universidad Estatal de Bowling Green. Al estudiante lo dejaron en su apartamento después de ir a una fraternidad y le dijeron que bebiera una botella de licor”.

En la mañana del 7 de marzo de 2021, escribió: “El abogado de la familia de Foltz dice que Stone todavía está con nosotros esta mañana que el proceso de donación de órganos continúa”.

El capítulo de la fraternidad fue suspendido y se está llevando a cabo una investigación sobre lo que le sucedió a Foltz, un estudiante de segundo año.

1. La universidad dice que el incidente es una supuesta “actividad de novatadas que involucra el consumo de alcohol”

Aunque se han dado a conocer pocos detalles sobre lo que le sucedió a Foltz, la universidad dijo que las acusaciones involucran “actividades de novatadas que involucran el consumo de alcohol”.

“La Universidad Estatal de Bowling Green tiene conocimiento de una supuesta actividad de novatadas que involucra el consumo de alcohol en un evento Pi Kappa Alpha fuera del campus el 4 de marzo”, se lee en el comunicado de la universidad.

“Hemos puesto a esta fraternidad en suspensión provisional mientras trabajamos con las fuerzas del orden locales, que están tomando activamente la iniciativa en la investigación de esta grave situación. Queremos expresar nuestro cuidado y apoyo a nuestros estudiantes y la comunidad afectada ”.

El 6 de marzo, la universidad emitió un comunicado adicional:

Ayer, la Universidad Estatal de Bowling Green colocó a la Fraternidad Pi Kappa Alpha en suspensión provisional por supuesta actividad de novatadas. Estamos trabajando con las fuerzas del orden locales, que están tomando activamente la iniciativa en la investigación de esta situación que se desarrolla. Este trágico incidente ciertamente ha impactado a nuestros estudiantes y comunidad. BGSU está comprometida no solo con la conducta de los estudiantes y las investigaciones policiales, sino también con una investigación completa de las responsabilidades de prevención y cumplimiento de cada capítulo griego según las políticas de la Universidad que prohíben las novatadas. Estos procesos y políticas de la Universidad se han establecido para establecer altas expectativas y estándares y para hacer cumplir el cumplimiento y garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Esta mañana, comenzamos a reunirnos con nuestros líderes estudiantiles para decidir el futuro a corto y largo plazo de la vida de fraternidad y hermandad de mujeres en BGSU. En los próximos días, también estaremos revisando todas las demás organizaciones estudiantiles. Sobre todo, mantenemos nuestro compromiso de apoyar a la familia y amigos del estudiante hospitalizado. Están viviendo la peor pesadilla de todos sus seres queridos y les debemos el mayor respeto y privacidad en este momento. Si bien nuestra comunidad merece un espacio para procesar este trágico incidente y no podemos censurar la libertad de expresión, recomendamos encarecidamente a quienes comparten sus opiniones y detalles potencialmente engañosos en las redes sociales que dejen de hacerlo y reconozcan que la familia y los amigos del estudiante se encuentran en esos mismos espacios. reviviendo el trauma y el dolor de estos comentarios.

2. Los tributos fluyeron para Stone Foltz

Según Columbus Dispatch, Foltz se graduó de Buckeye Valley High School en 2019 y su familia vive en Concord Township. El superintendente de ese distrito escolar le dijo al periódico en un comunicado que él era un estudiante atleta que era un “amigo de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”.

La parroquia de la Universidad St. Thomas More y el Centro Newman escribieron en Facebook:

Desde hace mucho tiempo, los sacerdotes tienen la costumbre de ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa con una intención particular, pidiendo a Dios que otorgue gracias especiales a la persona o personas a través de esta oración tan poderosa. Se pueden ofrecer intenciones de misa para los que están vivos o para un alma en el purgatorio. Si bien ya estamos asaltando el cielo con oraciones por él y aquellos que lo aman, la misa de este domingo a las 5 pm se ofrecerá para Stone Foltz.

Un amigo escribió: “Esto no debería haber sucedido. Ore por la familia Foltz. Era un compañero mío en BVMS / HS. Es triste y repugnante que las novatadas sigan siendo un problema … LLS🙏💛 ”

3. La Oficina Nacional de la Fraternidad emitió una declaración condenando las novatadas y suspendiendo el Capítulo

“Un estudiante y un miembro nuevo no reportado del Capítulo Delta Beta de la Fraternidad Internacional Pi Kappa Alpha en Bowling Green State University (BGSU) en Bowling Green, Ohio, estuvo involucrado en un presunto incidente de novatadas relacionadas con el alcohol en un evento fuera del campus ”, se lee en un comunicado de la fraternidad, Pi Kappa Alpha.

“La Fraternidad Internacional está horrorizada e indignada por este incidente. La Fraternidad tiene una política de tolerancia cero hacia las actividades ilegales, el abuso de sustancias, el acoso y las novatadas de cualquier tipo. Reiteremos en los términos más enérgicos: Nos negamos a defender o tolerar cualquier comportamiento que cree entornos o situaciones peligrosas para nuestros miembros o la comunidad universitaria en general en cualquiera de nuestros más de 200 capítulos en los Estados Unidos y en el extranjero “.

La declaración continúa: “De inmediato pusimos este capítulo en suspensión administrativa y aconsejamos a sus líderes que cooperen plenamente con la administración de la Universidad y la policía local. A medida que se confirmen más detalles, también perseguiremos la suspensión permanente del Capítulo Beta de Delta, así como la expulsión de todos los miembros del Capítulo de la Fraternidad Internacional “.

La fraternidad agregó: “La Fraternidad Internacional cooperará plenamente con las autoridades mientras se investiga este incidente y considerará cada curso de acción posible para responsabilizar al capítulo y a los miembros individuales en la mayor medida posible de acuerdo con la Constitución y los Códigos de la Fraternidad Internacional”.

4. Un estudiante de BGSU le contó a una estación de televisión local sobre el consumo excesivo de alcohol en una fiesta de la fraternidad

Un estudiante de BGSU que quería camuflar su identidad le dijo a WTOL-TV sobre el consumo excesivo de alcohol relacionado con la fraternidad. Dijo que le preocupaba su compañero de cuarto que se comprometió con la fraternidad.

“Tenemos que beber un trago de cualquier alcohol que nos dé nuestro grande. Tenemos que terminar todo en el tiempo que estemos allí antes de irnos”, dijo el estudiante a la estación de televisión.

Dijo que su compañero de cuarto regresó de la misma fiesta bajo investigación.

“Una dosis de alcohol es … igual a alrededor de 40 tragos de 1.5 onzas”, informó la estación de televisión, citando al estudiante diciendo: “Nunca había visto a mi compañero de cuarto más borracho en toda su vida. Inmediatamente fue al baño y estuvo vomitando en el inodoro durante solo 15 minutos a una hora y se hizo vomitar”.

5. Foltz asistía a un evento de Big Brother en la fraternidad

Según el periodista Morgan, “el abogado dice que Foltz, del condado de Delaware, asistía a un evento de hermano mayor en la fraternidad. Foltz era estudiante de segundo año en Bowling Green. Sus compañeros de cuarto llamaron al 911 “.

Según WTOL-TV, los informes anteriores de que Foltz había muerto el 6 de marzo de 2021 eran incorrectos. “Por favor tenga respeto, sea considerado y apasionado. No publique comentarios sobre los detalles de lo que escuchó. Stone todavía está con nosotros por el momento mientras avanzamos en el proceso de donación de sus órganos. Abrace a sus hijos y dígales todos los días cuánto los ama ”, dijo su madre en un comunicado, según la cadena de televisión.

