Joe Biden felicita al papa Francisco por su exitosa visita a Irak: el comunicado

Poco después de que su avión aterrizara en el Vaticano tras la visita oficial de tres días en Irak, el papa Francisco recibió las felicitaciones del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien calificó al viaje papal como “un símbolo de esperanza para el mundo entero”.

Biden, de 78 años, le hizo llegar su mensaje al papa Francisco mediante un comunicado que publicó el sitio web de la Casa Blanca y que consigna The Washington Post.

NEW: Biden praises Pope Francis' trip to Iraq:

"It sent an important message, as Pope Francis said himself, that “fraternity is more durable than fratricide, that hope is more powerful than death, that peace more powerful than war.” pic.twitter.com/5BesasoEgh

— Christopher White (@cwwhite212) March 8, 2021