Stephanie Goddu: Madre arrestada tras enviar a su hija de 3 años a la guardería sola en un taxi

Una mujer de Manchester, Nuevo Hampshire, fue arrestada el 8 de enero por entre otras cosas, enviar en un carro Lyft a su hija de 3 años de edad a un centro de cuidado infantil. Stephanie Goddu de 35 años fue acusada de poner en peligro el bienestar de un menor y resistir arresto según el Departamento de Policía de Manchester Nuevo Hampshire.

“La niña llegó sana y salva, pero estaba sola en el vehículo”, dijo el departamento.

La investigación tuvo inicio el 6 de enero, cuando la policía de Manchester fueron notificados que los dos hijos pequeños de Goddu no habían sido recogidos de la guardería de Southern NH Services. Según la portavoz de la policía, Heather Hamel, los empleados del centro, habían intentado comunicarse con Goddu pero no pudieron establecer contacto. Estos mismos también le notificaron a las autoridades que Goddu tenía un bebe de 3 meses.

Al llegar a la residencia de Goddu, la mujer inicialmente no cumplió con las órdenes de los oficiales de entregarse y se atrincheró en su apartamento. Después de un corto tiempo, Goddu salió y fue detenida. La policía la encontró “incoherente y desorientada”.

El bebé fue encontrado cubierto de orina a menos de 6 pies de distancia de un calentador aun “abrochado a un cargador portabebés y extremadamente abrigado y arropado con una manta”, dijo Hamel.

Goddu, había sido anteriormente arrestada en Octubre de 2015 cuando las autoridades hallaron a su hija recién nacida muerta en su residencia en el 341 Kimball Street. La pequeña, identificada por Crime Online como Eleoaine Sanchez, fue encontrada por la policía en un asiento de coche; su cuerpo ya endurecido mientras que Goddu estaba en el baño babeando, hablando incoherentemente con las pupilas dilatadas.

Según el Union Leader, la hija de Goddu, de 8 años, estaba al cuido de la bebé de tres semanas cuando sucedió el incidente. De hecho, documentos judiciales declararon que la niña fue obligada a cuidar de la recién nacida en numerosas ocasiones incluyendo alimentarla, y cambiarle el pañal.

