Christina Reszetar: Maestra es acusada de rociar a alumnos con desinfectante

Christina Reszetar es la maestra de matemáticas de la escuela secundaria de Florida que enfrenta cargos de abuso infantil después de que la policía dijo que roció al menos a cuatro estudiantes con un desinfectante aerosol.

Según un informe policial citado por WFLA-TV, Reszetar afirmó que los estudiantes no estaban usando sus máscaras correctamente. Fue acusada de apuntar el desinfectante “a sus caras y cuerpos”.

Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) se ha comunicado con el Departamento de Policía de Largo para solicitar una copia de la denuncia penal.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Una cámara de vigilancia grabó el incidente, dice la policía

El enfrentamiento entre Reszetar y los cuatro estudiantes fue captado en una cámara de vigilancia. Al momento de escribir estas líneas, el Departamento de Policía de Largo no había publicado las imágenes.

El informe policial citado por WFLA-TV dice que Reszetar roció el desinfectante en aerosol sobre la cara y el cuerpo de los niños. Pero cuando Reszetar hizo su primera comparecencia ante el tribunal, insistió al juez en que las imágenes de video demostrarán que es inocente de los cargos, informó el medio.

Los registros judiciales muestran que se asignó un defensor público para representar a Reszetar. Heavy se comunicó con el abogado de Reszetar por correo electrónico para obtener comentarios sobre el caso. Aún no hemos recibido respuesta.

2. Christina Reszetar enfrenta cuatro cargos por delitos graves de abuso infantil

Reszetar fue arrestada e ingresada en la cárcel del condado de Pinellas el 6 de enero. Pasó más de un día tras las rejas antes de ser liberada por su propia cuenta después de la medianoche del 8 de enero, según muestran los registros de reclusos del alguacil del condado de Pinellas.

Según WFLA-TV, el juez decidió que Reszetar podría ser liberada sin derecho a fianza porque no tiene antecedentes penales. El fiscal había abogado por una fianza.

Los registros judiciales muestran que Reszetar enfrenta cuatro cargos de delitos graves de “abuso infantil sin grandes daños corporales”. El tribunal limitó el acceso a los registros en línea en este caso.

3. Reszetar tiene licencia para enseñar a estudiantes con discapacidades de aprendizaje

Reszetar enseña en Largo High School, que es parte de las escuelas del condado de Pinellas. Al momento de escribir estas líneas, todavía figuraba en el directorio en línea de la escuela. Su perfil señala que ella enseña ESE, que significa Educación para Estudiantes Excepcionales . El Departamento de Educación de Florida explica que este programa se aplica a estudiantes con discapacidades de aprendizaje. WFLA-TV informó que en la sala del tribunal, Reszetar explicó que ella enseña “Matemáticas con problemas de aprendizaje”.

Christina Reszetar ha sido una educadora con licencia durante dos décadas. Su perfil del Departamento de Educación de Florida muestra que obtuvo por primera vez una licencia de enseñanza en julio de 2000 y su licencia más reciente fue renovada en 2015. Reszetar tiene licencia para enseñar matemáticas y “Discapacidades específicas de aprendizaje”, según su perfil.

Reszetar ha estado en Largo High School durante la mayor parte de su carrera. WTSP-TV informó que Reszetar comenzó su carrera como maestra sustituta en Dunedin Middle School en 1999 y también ha enseñado en Pinellas Technical College-Clearwater y el Seminole Vocational Education Center.

4. Los estudiantes y el personal escolar deben usar máscaras en las escuelas del condado de Pinellas

Florida nunca ha tenido un mandato de máscara en todo el estado durante el transcurso de la pandemia de coronavirus, aunque el Departamento de Salud del estado recomienda usar una. Sin embargo, varios condados aprobaron requisitos locales sobre cubrimientos faciales. Los residentes del condado de Pinellas todavía deben usar máscaras en público, según el sitio web del condado.

Esa guía se extiende a las escuelas. Aún se requiere que los estudiantes y el personal usen máscaras en el salón de clases. La Junta Escolar del Condado de Pinellas votó para renovar esa política en noviembre a pesar de las objeciones de algunos padres.

Pero los maestros han continuado expresando su preocupación por los riesgos para la salud ahora que los estudiantes están de regreso en el aula. Después del arresto de Reszetar, el sitio web de noticias Patch habló con dos maestros en el condado de Hillsborough quienes dijeron que no se les había dado la opción de enseñar virtualmente. Michelle Stover dijo al sitio web: “No podemos distanciarnos socialmente en la escuela. Hay muchas aulas donde los estudiantes están apiñados. Todavía no están separados por 6 pies en mi salón de clases. Los estudiantes no están usando sus máscaras correctamente. Muchos provienen de un entorno donde las máscaras no son compatibles y son desafiantes”. La maestra April Cobb hizo eco de ese sentimiento. “Me preocupa que los niños ignoren lo peligroso que es el virus. La sociedad ha considerado que llevar una máscara no es tan importante en este momento. Actuamos como si todo fuera normal. No lo es.”

5. Los profesionales de la salud dicen que rociar desinfectantes en la piel es peligroso

Los profesionales de la salud advierten explícitamente que los desinfectantes diseñados para limpiar superficies pueden ser peligrosos si se usan incorrectamente. Hacia el comienzo de la pandemia de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud advirtió que rociar a una persona con desinfectante “no se recomienda bajo ninguna circunstancia” y no mataría el virus de todos modos. La organización advirtió que “el efecto tóxico de rociar con productos químicos como el cloro en las personas puede provocar irritación de los ojos y la piel, broncoespasmo debido a la inhalación y efectos potencialmente gastrointestinales como náuseas y vómitos”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de guantes y gafas protectoras cuando se utilizan desinfectantes químicos y abrir una ventana para permitir una ventilación adecuada. El CDC advierte en su sitio web: “No coma, beba, respire ni se inyecte productos de limpieza y desinfección en su cuerpo ni los aplique directamente en la piel, ya que pueden causar daños graves”.

Según FOX13 Tampa, la policía dijo que Reszetar usó un aerosol desinfectante fabricado por Claire Manufacturing. Claire advierte en las hojas de datos de seguridad en su sitio web que sus aerosoles desinfectantes pueden causar irritación de la piel y daño ocular. La empresa señala que las botellas están marcadas con los símbolos de peligro necesarios para advertir a los clientes sobre el uso adecuado.

