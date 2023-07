“Sound of Freedom”: ¿Cuál es la verdadera historia de ‘Vampiro’?

Vampiro es uno de los personajes más coloridos de la nueva película “Sound of Freedom”. Sin embargo, ¿es una persona real? ¿Cuál es la verdadera historia?

Deje de leer si no quiere obtener algunos spoilers de la película, que se basa en el trabajo del ex agente de seguridad nacional de la vida real, Tim Ballard. La película, que ha generado críticas en algunos rincones, está protagonizada por el actor Jim Caviezel y muestra los esfuerzos de Ballard para combatir el tráfico sexual infantil, que culminó con una redada en Colombia para localizar a una niña traficada.

El personaje de Vampiro se basó en una persona real, pero no todos los detalles que se le atribuyen en la película, según Operation Underground Railroad, que es la organización sin fines de lucro de Ballard.

En la película, el personaje de Vampiro es un ex lavador de dinero del notorio cártel de la droga de Cali, que fue a prisión, salió y decidió dedicar su vida a rescatar a niños de las redes de tráfico sexual después de un encuentro con una prostituta juvenil a la que inicialmente pensó que era un adulto, pero luego se enteró de que había sido objeto de trata.

Esto es lo que necesita saber:

Según la O.U.R. sitio web, el personaje de “Vampiro”, también conocido como “Batman”, “está basado en una persona real”, dice el sitio web. El actor Bill Camp interpreta al personaje en la película, según Screen Rant.

Todo lo que se dice sobre Vampiro “cuando le presentan a Tim en la película es cierto, excepto cuando dice que pasó un tiempo en la cárcel. El verdadero Batman nunca ha estado en prisión”, agrega.

El sitio web explica:

Batman estuvo involucrado en la Operación Triple Take, pero en realidad no participó en la Operación Cartagena, como se muestra en la película. Ese mismo día, en realidad estaba liderando uno de los otros emprendimientos de la Operación Triple Toma en Medellín, Colombia.

La Operación Triple Take fue la picadura de la vida real que se ficticia en una isla colombiana en la película, el O.U.R. sitio web dice. Al igual que con Vampiro, la reina de belleza convertida en traficante sexual llamada Giselle se basa libremente en una persona real, dice el sitio web. Lee más sobre ella aquí.

De acuerdo con nuestro.:

En la película, muestra una redada en una isla para rescatar a niños de una gran red de traficantes. En la vida real, este fue uno de los tres derribos coordinados que ocurrieron ese día en Colombia, conducido por O.U.R. en conjunto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). En total fueron rescatados 123 sobrevivientes, 55 de los cuales eran menores de edad. Conocida como “Operación Triple Toma”, sigue siendo la mayor empresa de O.U.R. hasta la fecha. En “Sound of Freedom” describe el derribo que ocurrió en las afueras de Cartagena, donde se rescató a unas 50 víctimas. En la película, todos los sobrevivientes son niños, pero en la vida real no todos eran menores de edad.

El cártel de Cali con el que se asoció al personaje de Vampiro en la película era real. De hecho, la serie ficticia “Narcos” se basó en él para la tercera temporada.

“El combinado de Cali produce el 70% de la coca que llega hoy a Estados Unidos, según la DEA, y el 90% de la droga que se vende en Europa. Los padrinos de Cali tienen un bloqueo virtual en el mercado mayorista mundial en el producto más lucrativo jamás concebido por el crimen organizado. El cartel es lo mejor y más brillante del inframundo moderno: profesional, inteligente, eficiente, imaginativo y casi impenetrable”, informó la revista Time en 2001.

“Los narcotraficantes colombianos Miguel Rodríguez Orejuela, de 63 años, y Gilberto Rodríguez Orejuela, de 67, se declararon culpables y fueron enviados a una prisión federal durante los próximos 30 años”, informó The Seattle Times en 2007.

