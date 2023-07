“Sound of Freedom”: ¿Quién es Kelly Johana Suarez ‘Giselle’ en la película?

Giselle es una reina de belleza villana convertida en traficante sexual en la nueva película “Sound of Freedom”, que se basa libremente en una modelo real llamada Kelly Johana Suarez, según Operation Underground Railroad.

La película cuenta la historia del ex agente de Seguridad Nacional Tim Ballard y sus esfuerzos para salvar a los niños del tráfico de personas.

El sitio web de la organización de Ballard, Operation Underground Railroad, revela que el personaje de Giselle se basó “vagamente” en una persona real, una reina de belleza llamada Kelly Johana Suarez. Todavía hay fotos de ella en el sitio web de un concurso de belleza.

Tenga en cuenta que hay algunos spoilers en este artículo.

En la película, Ballard es interpretado por el actor Jim Caviezel, y la película lo muestra viajando a Colombia para encontrar a una niña traficada; en el camino, ayuda a organizar una operación encubierta para rescatar a decenas de niños que termina con el arresto de Giselle. El personaje de Giselle se muestra como un personaje de reina de belleza bien vestido que ingresa a los barrios marginales de Honduras para atraer a los niños con falsas promesas antes de secuestrarlos y obligarlos a participar en el tráfico sexual.

En la película, se engaña a Giselle para que lleve a niños traficados a un falso club isleño para pedófilos.

Esto es lo que necesita saber:

Giselle se basó en Kelly Johana Suárez, ex reina de belleza y modelo acusada de tráfico de niños en Colombia

El sitio web dice que Suárez fue una exreina de belleza y modelo que “realmente reclutó y traficó niños usando sus credenciales en Colombia”.

Cuando arrestaron a Suárez en 2014, hubo algunas noticias sobre su arresto, aunque no mencionan a Ballard.

En 2014, Daily Beast informó: “Una popular reina de belleza colombiana fue arrestada el pasado fin de semana por su presunto papel en una red de prostitución infantil dirigida a turistas sexuales extranjeros”. El sitio informó que las autoridades arrestaron a “Kelly Johana Suárez Martínez Moyam, de 22 años, y a otras cuatro personas durante una fiesta a la que asistieron 25 menores, entre otros, en las islas del Caribe colombiano Islas del Rosario”.

Los arrestos fueron anunciados en un comunicado de prensa de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU., que escribió: “Una operación policial encubierta internacional culminó el sábado con el arresto de 12 personas involucradas en el tráfico sexual y el rescate de 55 víctimas del tráfico sexual, todos menores de edad. ” Suárez figuraba en ese comunicado de prensa como uno de los detenidos.

“La Fiscalía General de Colombia está procesando a los ciudadanos colombianos. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan entre cinco y 20 años de prisión”, dice el comunicado de prensa.

“Las víctimas rescatadas son todas menores de edad colombianas, algunas de tan solo 11 años. Están al cuidado de Bienestar Familiar (Servicios de Protección a la Niñez de Colombia). El ochenta y cinco por ciento de los rescatados eran mujeres. Algunas de las víctimas supuestamente fueron drogadas con éxtasis y cocaína”.

Según ese comunicado de prensa, “Durante el derribo, una niña de 11 años se echó a llorar agradeciendo a los funcionarios que la rescataron. Supuestamente fue vendida por $ 1,000 en moneda estadounidense desde que era virgen”.

El comunicado establece que la organización de Ballard ayudó en el caso.

“Es inconcebible que las personas participen en el tráfico sexual de niños inocentes”, dijo el agregado de HSI en Colombia, Luis Sierra, en el comunicado de prensa. “A través de esta exitosa operación bilateral, los EE. UU. y Colombia están enviando un mensaje claro de que haremos todo lo posible para identificar y atrapar a los monstruos que explotan a nuestros niños vulnerables”.

Kelly Johana Suarez, como Giselle en ‘Sound of Freedom’, fue concursante en el concurso de belleza Miss Cartagena. Se describió a sí misma como queriendo ser la ‘Naomi Campbell de Cartagena’

Según CW39, Suárez fue concursante en el certamen de Miss Cartagena. “El joven de 22 años fue arrestado por American ICE. Agentes en una playa cerca de Cartagena en una operación encubierta en la que Kelly es acusada de intentar vender la virginidad de una niña de 11 años a un turista sexual extranjero”, informa el sitio.

Según Colombia Reports, la operación encubierta involucró a autoridades colombianas “apoyadas por Inmigración y Aduanas de Estados Unidos”.

Al Heraldo, diario en español, la describió en términos elogiosos: “Su confianza en la pasarela y su espectacular figura, sin duda una de las mejores de ese año de su reinado, la hicieron posicionarse rápidamente entre las favoritas de expertos y seguidores. ”

Entonces, con 20 años, se describió a sí misma en una entrevista con el diario Al Día como “una mujer perseverante, emprendedora y muy entregada a Dios”, informó Al Heraldo.

Citando al periódico El Tiempo de Colombia, Colombia Reports señala: “Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos se infiltraron en Cartagena para hacerse pasar por turista pedófilo y ayudar a un equipo colombiano de cinco funcionarios del Ministerio Público, investigadores forenses, el ejército y la ONG Operación Clandestina a reventar una red de proxenetas que ofrecía fiestas sexuales con niños menores de edad”.

La investigación se inició en Estados Unidos cuando agentes estadounidenses “comenzaron a seguir los movimientos de un estadounidense que viajaba con frecuencia de ida y vuelta entre Cartagena y Miami. El estadounidense se encontraba con un taxista que le entregaba grabaciones explícitas de niños y niñas”, señaló Colombia Reports. “El grupo proxenetaría a jóvenes en fiestas en las Islas del Rosario y usaría taxistas en Cartagena para difundir el mensaje y adquirir clientes. Muchos de los menores serían drogados con 2cd, una droga similar al éxtasis”.

Los informes de Colombia señalaron de Suárez: “Suárez está acusada de reclutar jóvenes en los barrios marginales de Cartagena para ir a fiestas con extranjeros. Las autoridades sospechan que Suárez usó una agencia de modelos como fachada para reclutar jóvenes para el turismo sexual”.

¿Era Tim Ballard realmente un agente federal?

Sí. La biografía organizacional de Tim Ballard dice que Ballard “pasó más de una década trabajando como agente especial para el Departamento de Seguridad Nacional, donde fue asignado a la Fuerza de Tarea de Crímenes contra Niños en Internet (ICAC) y desplegado como agente encubierto para el Departamento de Sexo Infantil de EE. UU. Equipo de Salto Turístico”.

El sitio web dice que Ballard “ha trabajado en ese rol y ha visto todo tipo de casos en la lucha para desmantelar las redes de tráfico de niños. Ha trabajado en los Estados Unidos y en varios países extranjeros para infiltrarse en organizaciones de tráfico de niños. Ha desmantelado con éxito docenas de estas organizaciones y ha rescatado a niños de la esclavitud y la explotación”.

La película muestra una sola incursión en una isla. En la vida real, “este fue uno de los tres derribos coordinados que ocurrieron ese día en Colombia, conducido por O.U.R. en conjunto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). En total, 123 sobrevivientes fueron rescatados, 55 de los cuales eran menores de edad”, dice el sitio web, y agrega que se llamó “Operación Triple Toma”, dice la organización.

El personaje “Fuego” en la película “es una persona real que fue arrestada durante la Operación Triple Toma. Como operador encubierto de O.U.R., Tim negoció directamente con él. Fuego usó un sombrero del Che Guevara, un revolucionario marxista, y cuando Tim le preguntó al respecto, se jactó: “Porque soy el revolucionario en la venta de niñas”, dice el sitio web.

En la vida real, la organización de Ballard ha sido acusada de exagerar su papel en algunos rescates.

El sitio web señala que la descripción de la película sobre el problema del tráfico sexual no es del todo precisa. Dice: “En la primera parte de la película, muestra imágenes de cámaras de seguridad de varios secuestros diferentes. Estas son imágenes reales, y si bien existe este tipo de trata de personas, no es la mayoría. . El tráfico sexual no es solo un problema extranjero, sino una preocupación interna aguda dentro de los Estados Unidos que está en constante aumento”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Por qué Ricky Martin se está divorciando de su esposo?