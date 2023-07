“Sound of Freedom”: Una cinta contra el tráfico de niños y la pedofilia

Tim Ballard es un ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cuyo trabajo para rescatar a los sobrevivientes del tráfico sexual infantil se presenta en la nueva película, “Sound of Freedom”.

El actor Jim Caviezel interpreta a Ballard en la película, que muestra al personaje viajando a Colombia para intentar rescatar a una niña traficada. Al final de la película, una foto de Caviezel se transforma en una foto del verdadero Tim Ballard. A lo largo de los años, la organización de Ballard ha llamado la atención de celebridades, el expresidente Donald Trump y los medios de comunicación.

Sin embargo, la organización de Ballard ha sido acusada de exagerar su papel en algunos rescates. Según Deseret News, en 2023, un fiscal de Utah cerró una investigación criminal sobre la Operación Ferrocarril Subterráneo sin fines de lucro de Ballard, pero decidió no presentar cargos.

“Creemos que la conclusión de esta investigación, así como una extensa auditoría independiente realizada por un tercero, ayudaron a reforzar ese punto”, dijo Ballard a Deseret.

Charity Watch.org le dio a la organización de Ballard un signo de interrogación debido a la investigación criminal. En 2021, Ballard recibió una compensación de $335,500, según las declaraciones de impuestos de su organización, que fueron publicadas por Pro Pública. El grupo reportó ingresos de más de $47 millones ese año, según muestran los documentos. Eso saltó de menos de $ 1 millón en 2013.

El expresidente Donald Trump nombró a Ballard para el “Consejo Asesor de Asociaciones Público-Privadas para Terminar con la Trata de Personas”, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

1. Tim Ballard, quien comenzó su carrera en la CIA, trabajó en un “equipo de salto” de turismo sexual infantil para el Departamento de Seguridad Nacional

I'm a strong "yes" on this one. Absolutely *Incredible* film; handles one of the most difficult issues with grace & thoughtfulness. Chatting with these two gents, @IamJimCaviezel & @TimBallard, was likewise mind-blowing. 📺 @AmThoughtLeader coming on Thurs. June 29th, 7:30pm ET. https://t.co/EFGwgLFB3S pic.twitter.com/PVDDxOAxH4 — Jan Jekielek (@JanJekielek) June 23, 2023

Según Calexico Chronicle, Ballard trabajó como un “operativo encubierto” para el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. durante una docena de años.

El sitio web de su organización dice que Ballard “pasó más de una década trabajando como agente especial para el Departamento de Seguridad Nacional, donde fue asignado a la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) y desplegado como agente encubierto para el Turismo Sexual Infantil de EE. UU. Equipo de salto.

El sitio web dice que Ballard “ha trabajado en ese rol y ha visto todo tipo de casos en la lucha para desmantelar las redes de tráfico de niños. Ha trabajado en los Estados Unidos y en varios países extranjeros para infiltrarse en organizaciones de tráfico de niños. Ha desmantelado con éxito docenas de estas organizaciones y ha rescatado a niños de la esclavitud y la explotación”.

Según su biografía en All American Speakers, Ballard comenzó su carrera en la Agencia Central de Inteligencia trabajando en casos que se centraban en el terrorismo y América Latina.

Según un artículo de 2015 en The Daily Herald, “después de dirigir operaciones durante más de una década y ver a cuántas personas no podía llegar, quería un cambio”.

2. Partes de la película muestran actos ficticios, pero la redada en la isla realmente sucedió

En 2013, Ballard inició la Operación Ferrocarril Subterráneo, descrita por Chronicle como “una organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual que ayuda a las agencias de aplicación de la ley, incluida la Oficina del Sheriff del Condado de Imperial, con capacitación en software para extraer datos y rastrear delincuentes”.

La página acerca de nosotros para esa organización explica,

Mientras trabajaba para el gobierno, Ballard vio cuánto más se necesita en la lucha contra el tráfico y la explotación infantil en todo el mundo. En 2013, él y un equipo de exagentes del gobierno abandonaron la seguridad de sus carreras para realizar el trabajo de rescate de niños como una fundación privada: Operación Ferrocarril Subterráneo. En O.U.R., Tim ha creado un equipo que puede trabajar en cualquier jurisdicción y en conjunto con la policía para rescatar niños directamente. Ese equipo existe hoy y opera en todo el mundo.

Operation Underground Railroad tiene un sitio web dedicado a explicar qué partes de “Song of Freedom” son verdaderas y cuáles son ficción; por ejemplo, realmente hubo una incursión en una isla, y el personaje de Giselle se basó en una reina de un concurso de belleza llamada Kelly Johana Suárez, según el sitio web. Sin embargo, dice, el verdadero Ballard no fue solo a la jungla para rescatar a una niña traficada. El personaje del niño al que se le dio el sobrenombre de Teddy tiene una base real, y el collar que recibe el personaje de Caviezel se basa en un collar que Ballard recibió del niño, según el sitio web.

El sitio web señala que el verdadero Ballard nunca ha matado a nadie, a diferencia de su homólogo ficticio.

El sitio agrega:

Al principio de la película, muestra imágenes de cámaras de seguridad de varios secuestros diferentes. Estas son imágenes reales, y si bien existe este tipo de trata de personas, no es la mayoría. Cuando escuchamos la frase ‘tráfico sexual’, nuestras mentes a menudo imaginan callejones oscuros y polvorientos en países extranjeros donde los niños huérfanos de las calles son secuestrados, explotados y vendidos. Y esa es una realidad horrible, pero también es importante entender que el tráfico sexual no es solo un problema extranjero, sino una preocupación interna aguda dentro de los Estados Unidos que es cada vez mayor.

Según Charity Watch, en una publicación sobre Operation Undercover Railroad, “Múltiples oficiales y directores tienen una relación familiar. Todd Reynolds (Director) es el cuñado de Tim Ballard (Fundador). Julianne Blake (Directora) es la hermana de Tim Ballard. Tevya Ware (CFO) es la cuñada de Tim Ballard. Mark [sic] Reynolds (secretario) es el hermano de Todd Reynolds”.

Jerry Gowen, quien fue ejecutivo de Operation Underground Railroad, le dijo al Daily Herald: “Nos hacemos pasar por traficantes. En muchos casos, son los empresarios adinerados los principales delincuentes aquí”.

Gowen agregó: “Estos no se ven como malos, se parecen a ti y a mí”. Elizabeth Smart, la niña que alguna vez estuvo desaparecida, ha formado parte de la junta del grupo, informó el Daily Herald.

“Están usando palabras que usamos para vender un auto o una computadora. Hablan de ellos como objetos de lujuria o un objeto para vender, y tengo que fingir que lo disfruto”, dijo Ballard al Daily Herald. “Tengo que ser un monstruo”. Después de comprar a los niños, las autoridades locales intervienen y hacen arrestos, según ese artículo.

Según ese artículo, el fiscal general de Utah, Sean Reyes, “viajó a Colombia con OUR para participar en una operación encubierta; actuó como guardaespaldas y traductor de habla hispana. 54 niños fueron liberados durante la operación”, y el grupo apareció en un documental de Sundance llamado “Los abolicionistas”.

3. Tim Ballard está activo en las redes sociales donde publica fotos familiares y escribe sobre sus esfuerzos para salvar a los niños de la trata de personas

Ballard está activo en Instagram. También es activo en Twitter.

Él se describe a sí mismo como, “Esposo. Padre. Tema de la película Sound of Freedom. Autor. Ex DHS: agente especial/operador encubierto”.

En Instagram, Ballard compartió una foto con su familia en el estreno de “Song of Freedom”. El escribio,

El miércoles por la noche, mi familia y yo pudimos asistir al estreno de Sound of Freedom. Fue un momento surrealista estar allí con mi familia, ya que la película fue seguida por una ovación de pie. Estoy muy agradecida con el elenco y el equipo, Sean Wolfington, Eduardo Verastegui, Alejandro Monteverde y especialmente @angelstudios_inc por hacer que este día finalmente sucediera. El apoyo que han recibido esta película y este movimiento ha sido increíble.

Ballard ha escrito sobre su amor por su esposa. “¡Feliz Día de la Madre a mi inspiradora e increíble esposa! No podía ver un mundo en el que no lucháramos para rescatar a los hijos de Dios y por eso estoy muy agradecido”, escribió en una publicación de Instagram.

4. Algunas de las posiciones de Tim Ballard han causado controversia y su grupo ha sido acusado de “una serie de exageraciones”

En 2020, Vice Magazine publicó una exposición del grupo de Ballard que decía: “Con el respaldo de Donald Trump, Operation Underground Railroad ha florecido en la era de QAnon. Pero no todas sus historias resisten el escrutinio”. Vice informó que Ballard fue “designado por el presidente Donald Trump para un consejo destinado a guiar la formulación de políticas federales contra la trata, que él copresidió”.

Vice afirmó:

Las historias específicas que cuenta OUR son intensamente cinematográficas: audaces, heroicas y extremadamente difíciles de verificar. Tampoco son toda la verdad. Una investigación de VICE World News centrada en las operaciones de OUR identificó una división entre las prácticas reales del grupo y algunos de sus supuestos éxitos. Lo que encontramos no son falsedades absolutas, sino un patrón de pulido de imágenes y construcción de mitología, una serie de exageraciones que, en conjunto, son bastante engañosas.

Según Vice, Ballard “ha afirmado repetidamente que OUR desempeñó un papel central en un gran caso contra la trata en el estado de Nueva York e insinuó que ayudó a rescatar a una víctima en ese caso cuando, de hecho, según las transcripciones judiciales y otros registros revisados por VICE World News, escapó valientemente de su traficante por su cuenta”.

Además, dice el sitio, la organización de Ballard “también se ha negado a describir qué hace exactamente con los millones de dólares que dice que gasta en el extranjero, citando preocupaciones sobre la seguridad operativa”.

Vice afirmó que la investigación criminal en Utah se centró en si el grupo de Ballard engañó a los donantes al atribuirse el mérito del trabajo realizado por las fuerzas del orden. Deseret News informó que el fiscal investigó “un fraude de comunicaciones, manipulación de testigos y represalias contra un testigo, víctima o informante”, antes de decidir no emitir ningún cargo.

Según Standard.Net, algunas agencias de aplicación de la ley han “cortado lazos con OUR”. Por ejemplo, la Patrulla del Estado de Washington dejó de aceptar donaciones del grupo “que había ayudado a financiar sus controvertidas operaciones encubiertas de Net Nanny, que resultaron en el arresto de casi 300 depredadores infantiles acusados pero que los críticos acusaron de trampa”, informó el sitio.

Ballard concedió una entrevista a The Daily Signal en la que hizo declaraciones controvertidas sobre las personas transgénero y lo que el artículo llamó la “izquierda despertada”.

El artículo dice que Ballard “advirtió” sobre “toda esta [ideología] trans impuesta a los niños”. Aunque dijo que lucharía por el derecho de los adultos a “hacer lo que quiera”, trazó una línea diferente con los niños y le dijo a Daily Signal: “Lo que están diciendo es que los niños pueden consentir que sus cuerpos se llenen con un químico que destruirá su sistema reproductivo. Pueden consentir en desgarrar sus genitales”.

“Esto es una locura, en sí mismo es horrible”, agregó Ballard al sitio. “Pero a lo que conducirá es a lo que han estado pidiendo los pedófilos. Si puedes consentir eso, ¿adivina qué? ¿Qué es más fluido que el género? Edad.”

También argumentó en la historia que las políticas fronterizas del presidente Joe Biden están facilitando la trata de personas y dijo: “Nuestros dólares de los contribuyentes son, literalmente, por primera vez en la historia de Estados Unidos, nuestros dólares de los contribuyentes van a facilitar la última etapa de un evento de trata de niños.”

The New York Times entrevistó a Ballard para una historia sobre los teóricos de la conspiración de QAnon que secuestran el movimiento Save the Children. “Algunas de estas teorías han permitido que la gente abra los ojos”, dijo Ballard a The Times. “Así que ahora es nuestro trabajo inundar el espacio con información real para que los hechos puedan compartirse”.

Un artículo en The Huffington Post preguntaba: “sabemos que el tráfico de niños es un gran problema en los Estados Unidos. ¿Por qué OUR no está operando aquí? De hecho, ¿por qué no están asaltando los burdeles de Amsterdam o Londres? La simple razón es que, al carecer de cualquier capacidad legal para emprender tales operaciones, Bollard y su equipo heterogéneo serían arrestados en el acto”.

5. Tim Ballard, quien vive con su esposa Katherine Ballard y sus hijos en California, se graduó de la Universidad Brigham Young

Ballard es autor de los libros “The Covenant: One Nation Under God” y “The Covenant, Lincoln and The War”, según el sitio web de la oficina de oradores.

Se graduó Cum Laude con una licenciatura en Español y Ciencias Políticas de la Universidad Brigham Young, dice el sitio. Se graduó Summa Cum Laude con una maestría en Política Internacional del Instituto Mormón de Estudios Internacionales. Vive en California con su esposa e hijos, según esa biografía.

También sirvió en una misión de la iglesia en Chile, dice. Según Mormon Wiki, Ballard es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Según Foreign Policy, “la fe mormona de Ballard también influye mucho en su trabajo”.

“La otra opción era enfrentar a mi creador un día y decirle por qué no lo hice”, dijo a Foreign Policy, y agregó que si una persona no se siente “cómoda orando, no se sentirá cómoda trabajando con nosotros”. .”

Le dijo a LDS Living Magazine que se sintió instruido por Dios para “encontrar a los niños perdidos”, según Foreign Policy, que detalla una de las picaduras de OUR.

