Soldado hispano de Fort Bragg fue decapitado. ¿Qué le pasó a Enrique Román-Martínez?

Un soldado de Fort Bragg que desapareció durante un viaje de campamento con sus compañeros el fin de semana del Día de los Caídos y cuyos restos parciales fueron encontrados en la costa 10 días después de que se reportó su desaparición fue decapitado.

Un informe de autopsia publicado recientemente por la División de Patología Forense de la Facultad de Medicina Brody de la Universidad de Carolina del Este informó un final espantoso y brutal para Enrique Román-Martínez que generó aún más preguntas sobre lo que le sucedió al especialista del ejército de 21 años.

Según The Fayetteville Observer, “La autopsia examinó una cabeza cortada, ya que ni el torso ni las extremidades estaban disponibles”, según el informe. “Mostró evidencia de múltiples lesiones de corte, una mandíbula rota, cortaduras y una columna cervical fracturada”.

Es más, dado que solo se encontró la cabeza del soldado asesinado, el médico forense no pudo verificar que la decapitación fue la causa de la muerte, escribiendo en el informe, “el resto del cuerpo, en este caso, no estaba disponible para el examen, y, por lo tanto, no se pueden excluir las posibles causas de muerte que involucran el torso y las extremidades”, informó el Fayetteville Observer.

Siete personas estaban acampando con Román-Martínez cuando desapareció, pero no lo denunciaron durante 17 horas

El misterio de lo que le sucedió al joven soldado continúa. Según Military Murder Podcast, Román-Martínez estaba acampando con otras siete personas cuando “aparentemente se alejó del grupo a la medianoche, para nunca regresar a su tienda de campaña… El grupo de soldados notó que había desaparecido temprano a la mañana siguiente y lo reportaron desaparecido 17 horas después de que Enrique fuera visto por última vez”.

El grupo había tomado un ferry a Cape Lookout National Seashore para acampar durante el fin de semana largo cuando Román-Martínez desapareció, y donde su cabeza finalmente apareció 10 días después en Shackleford Banks, informó el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos (USACIC, por sus siglas en ingles).

Shackleford Banks es “uno de los tres componentes del Cape Lookout National Seashore de 56 millas de largo”, según el sitio web Outerbanks. La USACIC informó que esta no es la primera vez que aparecen restos humanos en la isla debido a las “mareas predominantes”.

Cuando se descubrió la cabeza, se confirmó que era la del Spc. Enrique Román-Martínez de Fort Bragg, N.C. por registros dentales, según USACIC

La USACIC dijo en una carta del 30 de junio que ofrecía una recompensa de $25,000 por información creíble que condujera al arresto y condena de cualquier persona involucrada en el homicidio que sus amigos reportaron como desaparición la noche del 23 de mayo después de haberlo visto por última vez la noche anterior.

“Su teléfono y billetera fueron encontrados en el campamento y fue visto por última vez con pantalones cortos azules y sin camisa”, según la carta de recompensa.

La legisladora de California Norma Torres dijo que los investigadores necesitan escuchar más de los otros siete soldados que estaban en el viaje de campamento y que inicialmente afirmaron que pensaban que Ramón-Martínez podría ser suicida

La hermana de Román-Martínez, Griselda Martínez, le dijo al Fayetteville Observer que ella y su familia leyeron el informe de la autopsia, aunque era difícil conocer todos los detalles de lo que le sucedió a su hermano.

“Dijo que era difícil leer algunos de los detalles, incluido que a su hermano le faltaban los ojos y le habían arrancado el cabello”, según el Fayettville Observer.

Martínez le dijo al periódico: “Fue un crimen tan brutal. Leerlo y ver lo horrible que era… Todo en este caso no tiene sentido”, dijo. “Mi familia y yo nos quedamos pensando. La pregunta más importante es, “¿Por qué?”.

La legisladora de California Norma Torres, quien representa el 35to Distrito del Congreso que incluye la Ciudad de Chino, de donde son Román-Martínez y su familia, dio una emotiva y apasionada súplica desde el piso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para implorar a los líderes que hagan más para llegar al fondo de lo que le sucedió a Román-Martínez, señalando que había otras siete personas allí con él y que deberían ser investigadas más a fondo. Torres dijo:

No sabemos qué pasó la noche del 22 de mayo. Pero lo que sí sabemos es que le costó la vida a Enrique. Y las siete personas que aparentemente tendrían mucho que explicar notablemente no tenían nada que decir. Cuando un oficial de policía se acercó a su campamento al día siguiente y les pidió a esos siete soldados que movieran sus vehículos estacionados ilegalmente, ninguno pensó que era lo suficientemente importante como para mencionar que alguien que había estado acampando con ellos, su amigo, su soldado, estaba desaparecido desde la noche anterior. Pasaron 17 horas completas antes de que hablaran e informaran que Enrique se había ido. Y cuando lo hicieron, dijeron que nos preocupaba que Enrique fuera suicida. Es difícil para mí imaginar por qué alguien dudaría en decirle a un oficial de policía que su compañero de campamento, su amigo, su soldado estaba desaparecido si pensaban que él era suicida. Una semana después, los restos del Especialista Román-Martínez fueron encontrados, en la orilla, no muy lejos. La cuestión de si era suicida o no se resolvió por el simple hecho de que solo encontraron una cabeza cortada. Una cabeza. Eso es todo.

Torres continuó criticando el manejo de los militares de informar a la familia, diciendo que la familia de Román-Martínez solo se enteró “que su hijo había sido mutilado a través de informes en los medios… El médico forense dictaminó su muerte como un homicidio ese lunes y el Ejército tardó hasta el viernes en notificarle a la familia, la falta de notificación ya era bastante mala, pero la falta de respuestas es mucho peor. Es hora de escuchar más de las siete personas “.

Torres se dirigió a los siete soldados cuando habló en el piso de la Cámara, diciendo: “Su silencio no es aceptable”. Levantó el puño y luchó contra las lágrimas cuando dijo: “¡Abogar no es suficiente! … Merecen enterrar a su hijo”.

