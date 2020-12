Mujer es acusada de asesinato en ‘horrible’ ataque con espada samurai

Hannah Quinn, la mujer acusada junto a su novio en el asesinato con espada samurái de un rapero, dijo que “se asustó” y “salió corriendo” durante el incidente. Quinn, de 26 años, y su novio, Blake Davis, de 31, fueron acusados del asesinato de Jett McKee después de ser impactado con una espada samurái en la cabeza el 10 de agosto de 2018 en Sydney, Australia.

El juicio de Quinn y Davis se ha llevado a cabo durante algunas semanas y el lunes 7 de diciembre se mostró al jurado la entrevista de Quinn con los agentes de policía cuatro días después de que ocurriera el asesinato, informó el Sydney Morning Herald. Tanto Quinn como Davis se han declarado inocentes del cargo de asesinato y argumentaron que estaban actuando en defensa propia cuando, McKee irrumpió en su casa y robó el bolso de Quinn, según le dijeron a Knewz.

Los fiscales han argumentado que después de que McKee intentó robar a la pareja con una pistola disparando focos, Quinn lo echó de su casa y lo abordó antes de que Davis se acercara y golpeara a McKee en la cabeza con una espada. El golpe en la cabeza resultó fatal y la pareja huyó del lugar, escondiéndose en hoteles por unos días hasta que se entregaron el 13 de agosto, informó el medio.

Durante su entrevista con la policía, Quinn dijo que un hombre armado irrumpió en su casa y pidió dinero antes de golpear a su novio en la cara, agarrar su bolso y escapar, informó el Sydney Morning Herald. Quinn, quien estuvo emocionada durante toda la entrevista, dijo que estaba “realmente asustada” porque dijo que el hombre amenazó a su familia y lo persiguió por su bolso.

Me las arreglé para alcanzarlo, agarrar mi bolso y jalarla hacia mí … se volvió hacia mí y trató de golpearme, pero me aparté del camino y él se cayó, y me apuntó con una pistola. Me congelé. Fue entonces cuando Blake [Davis] se acercó y lo golpeó.