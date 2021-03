Espectacular erupción del volcán Sinabung en Indonesia – Videos

Al entrar en erupción este martes por la mañana, el volcán Sinabung ubicado en la isla de Sumatra, Indonesia, arrojó columnas de humo de hasta 5 mil metros de altura -unos 16.400 pies-, según reportaron las autoridades locales.

De acuerdo a la información brindada por fuentes locales, CBS News detalla que el monte Sinabung arrojó importantes cantidades de materiales volcánicos y depositó cenizas en las aldeas cercanas.

El Estudio Vulcanológico de Indonesia compartió un impresionante video en el que se observa una gigante columna de humo que emerge del monte Sinabung, afectando principalmente a la provincia de Sumatra del Norte. Puedes ver el video a continuación o haciendo click aquí.

WATCH: Indonesia's Mount Sinabung spewed hot ash up to nearly two miles in the air on Tuesday. No casualties has been reported, though the alert for the volcano in northern Sumatra province has been placed at the second-highest level. pic.twitter.com/oTnbbJ0JXT

— CBS News (@CBSNews) March 2, 2021