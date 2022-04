Sicario mata a guardia de un balazo en la cabeza mientras caminaba: [Video]

Un hombre de 51 años, identificado como Anthony Frazier, fue asesinado a sangre fría por un sicario que se le acercó mientras caminaba por una calle de Atlanta, en el estado de Georgia.

Así se aprecia el homicidio, en un impactante video compartido por el noticiero de televisión 11 Alive, captado de una cámara de vigilancia, que puedes ver en este artículo, pero advertimos que puede ser muy perturbador.

En las imágenes se nota el momento preciso en el que la víctima, quien era un guardia de seguridad en Atlanta sale de su vehículo GMC negro estacionado, y cuando está caminando, el asesino avanza por detrás y se le acerca a dispararle a quemarropa en la nunca.

Play

Video: Security guard shot, killed in Atlanta Police are now looking for five people in connection to the case. — 11Alive is Where Atlanta Speaks. We believe that news shouldn’t be a one-way conversation, but a dialogue with you. Join in, share your thoughts and connect with new perspectives. Follow 11Alive on social media: Facebook: facebook.com/11Alive/ Twitter: twitter.com/11AliveNews Instagram: instagram.com/11Alive/ Get top… 2022-04-20T16:08:15Z

Según las autoridades, el crimen tuvo lugar este lunes a eso de las 7:00 de la noche, al frente de un local del restaurante American Seafood and Wings, localizado a la altura de la Avenida Cleveland, lugar en donde Frazier se desempeñaba como guardia.

El sujeto, quien vestía una camisa negra estampada y una gorra negra, sacó la pistola con la que cometió el crimen, de su bolsillo derecho.

Aunque todavía el caso está siendo investigado y no se ha logrado establecer plenamente el móvil que motivó el escalofriante asesinato, en el video se aprecia al delincuente llevándose algo del hombre muerto, quien quedó sin vida sobre la acera.

En diálogo con CBS46, la hija de la víctima, identificada como Antonette Frazier, se declaró perturbada tras haber visto la manera tan brutal en la que asesinaron a su padre.

La mujer manifestó estar en trauma por lo que vio en el video, que está circulando en medios de comunicación y que además está siendo usado por la policía para esclarecer el hecho.

“No puedo quitarme las imágenes de la cabeza”, dijo la hija de Frazier. “Oh, Dios mío, me cambió. Cambiaron mi forma de sentir. Cambió mi forma de ver las cosas. Simplemente no entiendo cómo alguien puede ser tan frío”.

Play

Atlanta Police make arrest in security guard's murder On Tuesday, police released surveillance video of 51-year-old Anthony Frazier being shot and killed at the strip mall near 3rd Avenue and Cleveland Avenue. — 11Alive is Where Atlanta Speaks. We believe that news shouldn’t be a one-way conversation, but a dialogue with you. Join in, share your thoughts and connect with new perspectives. Follow… 2022-04-21T21:05:31Z

La hija de la víctima mencionó además que su padre no fue ayudado prontamente por nadie y que eso le generó aun más dolor.

“Estoy enojada con las personas que estuvieron presentes… Mi papá era una buena persona. Estoy enojada y disgustada con los transeúntes hurgando en sus bolsillos”, mencionó.

La policíá ofreció una recompensa de $2,000 para quien suministrara información tendiente a dar con la captura del sospechoso, quien fue arrestado en las últimas horas.