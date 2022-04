Madre mató a sus hijitos de 3 y 5 años en Miami: ¿Qué descubrió la policía?

Los habitantes del vecindario de la ciudad de Miami conocido como Little Haiti no salen de su conmoción, luego de que las autoridades reportaran que una mujer de 41 años mató a sus dos hijitos, de 3 y 5 años, en su propia casa, en hechos ocurridos el martes.

Así lo dio a conocer el noticiero CBS Miami, donde se reportó que unidades de la policía llegaron hasta la vivienda de la mujer y sus hijos, tras recibir un par de llamadas confunsas al 911, en las que la presunta autora del doble homicidio les pedía que fueran hasta su casa.

“Vengan por ellos, ya no los quiero”, fue la frase que la mujer repitió a la línea de emergencia, que desplegó unidades de policía, quienes al llegar al inmueble se encontraron con la triste escena: los dos pequeñitos estaban sin vida, amarrados en sus camas.





Little Haiti Mother Accused Of Killing Her Children Ages 3 & 5 CBS4's Ashley Dyer reports police found Odette Joassaint's children tied up inside her apartment. 2022-04-13T21:29:17Z

La policía identificó a la mujer como Odette Joassaint, de quien se aseguró que al parecer estaba atravesando por una severa crisis mental.





CBS Miami aseguró que hasta el momento no se han revelado detalles de la manera como murieron los niños Laura y Jeffrey, y las autoridades están a la espera de que la Oficina del Médico Forense emita el resultado de las autopsias.

Citado por medios de prensa, como el Miami Herald, Michael Vega, portavoz del Departamento de Policía de Miami, aseguró que el incidente ocurrió en el bloque 100 de la calle 75 Northeast, y confirmó que la mujer presentaba señales de trastorno mental.





‘I don’t want them anymore,” woman allegedly tells police after she killed her kids Police say a mother told them she didn’t want her children anymore after she had killed them inside their home in Little Haiti. 2022-04-13T16:08:53Z

“Ella estaba pasando por una crisis mental y estaba furiosa”, comentó el oficial Vega, quien manifestó que la policía ya había acudido en múltiples ocasiones anteriores a esa vivienda por actos de violencia doméstica, traspaso y comportamientos desordenados, pero ninguna de las llamadas previas incluyó abuso a los niños.

El padre de los niños fallecidos, quien estaba devastado, habló con los medios y aseguró no saber lo que habría llevado a la madre a cometer el crimen.

Darlene Petion, familiar de la madre arrestada, aseguró que la mujer era cariñosa con sus pequeños y no entendió lo que le pasó para haber cometido semejante acto contra sus propios hijos.

“Cómo se siente uno… ¿Quién hace algo así? solo cuando se le mete el diablo a la cabeza”, dijo la familiar.





Little Haiti Mother Accused Of Murdering Her Daughter & Son CBS4's Bobeth Yates reports police found Odette Joassaint's children tied up inside her apartment. 2022-04-13T23:17:04Z

Tras ser detenida, Odette Joassaint fue presentada ante la corte, donde la jueza le leyó dos cargos de asesinato en primer grado sin derecho a fianza.