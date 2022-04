Niño de 2 años mata a su hermanita de 4 años de un balazo cerca de Filadelfia

Los accidentes con armas de fuego ocasionados por niños sigue siendo un problema muy preocupante en Estados Unidos, y una pequeña de 4 años se convrtió en la víctima más reciente cerca de la ciudad de Filadelfia.

El incidente terminó siendo mucho mas trágico ya que el disparo fue hecho por el hermanito de la menor, quien fue dentificado por las autoridades como un niño de 2 años.

Así lo reveló Fox News, donde se aseguró que el menor habría tomado el arma de algún sitio del auto en el que se movilizaban, y mientras jugaba se le disparó un tiro que mató a su hermanita.

4-year-old fatally shot by toddler brother at gas station near Philadelphia

De acuerdo al citado medio, el hecho ocurrió en una gasolinera, llamada servicio Mano’s Gulf, en Chester, Pensilvania, mientras el automóvil en el que iban los niños estaba estacionado.

El Departamento de Policía de Chester informó que los oficiales que acudieron a la escena del incidente determinaron que el bebé de 2 años tenía el arma cuando ocurrió el accidente.





Girl, 4, fatally shot by younger brother in Pennsylvania, authorities say

La pequeña de 4 años fue llevada de urgencias al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Joseph Sullivan, excomisionado de policía adjunto del Departamento de Policía de Filadelfia, lamentó el hecho y aseguró que una muerte como esta “simplemente habla de la depravación de la violencia”.

Hasta el momento la policía de Chester no ha revelado nuevos detalles sobre el incidente ni las identidades de los pequeños involucrados.

Tampoco se han realizado arrestos relacionados con el caso ni se sabe de quién era el arma que causó la muerte de la pequeña ni si era un arma comprada de manera legal o adquirida en el mercado negro.

La epidemia de las armas de fuego sigue siendo una de las principales preocupaciones de la Administración Biden y ciudades como Filadelfia, Nueva York, Miami y otras grandes urbes del país registran ataques armados a diario.





El martes pasado, según medios locales de Filadelfia, un joven de 16 años fue herido con arma de fuego en una casa y el lunes hubo múltiples hechos violentos que incluyeron el asesinato del latino Juan Carlos Robles-Corona, de 15 años, quien fue atacado cerca de la puerta de su casa cuando regresaba de la escuela.

De acuerdo a Fox News, Filadelfia está registrando un alza en los homicidios, y tan solo en lo que va del 2022 se han registrado 125 asesinatos.