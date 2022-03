Bebé baleada al salir de una guardería en Nueva York: ¿Quién le disparó? -[VIDEO]

La violencia con armas de fuego en la ciudad de Nueva York sigue disparada, y esta vez una bebé, de apenas tres años de edad, se convirtió en la víctima más reciente.

Así lo reveló FOX 5, donde se aseguró que

que la niña recibió un balazo, en hechos ocurridos el viernes, cuando su papá acudió a recogerla en la guardería en la que la cuidan, ubicaba en el condado de Brooklyn. El ataque se registró hacia las 6:00 de la tarde en el vecindario de Brownsville.

La policía aseguró que los primeros indicios señalan que la bebé fue víctima de una bala perdida, disparada por un gatillero que no iba dirigida a la menor.

Watch as @NYPDChiefofDept provides details on the 3-year-old child shot in Brooklyn. pic.twitter.com/4WFhMgWQ1H — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 26, 2022

Al parecer el sujeto armado le apuntó el arma a otro hombre de 28 años que llevaba a su hijo de 2 años en la parte trasera de su auto.

El NYPD reportó que la bebé recibió la herida en uno de los hombros, y a pesar del desespero y temor que generó el hecho, por fortuna la niña pudo ser llevada pronto al hospital, donde fue hospitalizada en condición estable.





Play



New surveillance video shows chaos after shooting that injured child in Brooklyn Surveillance video shows the moments after a 3-year-old child was shot in Brooklyn on Friday; CBS2's Thalia Perez reports. 2022-03-27T01:44:37Z

El citado medio informó que en lo que va del año los tiroteos aumentaron considerablemente en la Gran Manzana, y han sido ya varios menores las víctimas.

La policía compartió un video en el que presentó imágenes del presunto responsable del disparo, y pidió a la ciudadanía colaboración para que cualquiera que haya visto algo o reconozca al peligroso sujeto, de parte a als autoridades.





Play



3-year-old girl shot leaving day care in Brownsville, Brooklyn A 3-year-old girl is the latest victim of gun violence in New York City; CBS2's Thalia Perez reports. 2022-03-26T02:53:00Z

La policía describió al sospechoso como un hombre moreno que llevaba una máscara negra sobre el rostro. Además vestía un suéter negro con capucha con la palabra “Waves” en la espalda y unos jeans.

El hombre escapó de la escena del tiroteo abordo de un automóvil BMW blanco, que era conducido por otra persona.

“Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español al 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales”, advirtió la policía.

Hasta el momento no se han realizado arrestos por el caso.

Police are investigating after a 3-year-old girl was struck by a bullet in Brooklyn on Friday evening. https://t.co/8FnMvm2r1C — Fox5NY (@fox5ny) March 26, 2022

La semana pasada se registró otro hecho violento con una bala perdida, también en un incidente ocurrido en el condado de Brooklyn, que igualmente envolvió a una menor.





Play



3-year-old girl shot in Brooklyn: NYPD A child was shot Friday while leaving a Brooklyn daycare, police said. 2022-03-26T03:23:41Z

La niña de 7 años fue herida por una bala perdida, en la esquina de la calle 30th Street y Surf Avenue, en Coney Island.