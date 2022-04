Hallan muerta a médica desaparecida en Wisconsin: ¿Cómo murió Kelsey Musgrove?

Hace una semana los familiares de la doctora Kelsey Musgrove, del estado de Wisconsin, habían reportado su desaparición, y las autoridades informaron que fue hallada sin vida.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que la profesional de la salud, quien tenía apenas 26 años, fue encontrada muerta en medio de un camino de senderismo.

La policía aseguró que el hallazgo tuvo lugar el domingo.

Missing 26-year-old Wisconsin doctor found dead on hiking trail https://t.co/ryeT1sprQG pic.twitter.com/chEe7DrhYx — New York Post (@nypost) April 6, 2022

Los alguaciles del condado de Iron informaron que la doctora había compartido con su familia y amigos que se había ido a Potato River Falls, en Gurney, el 26 de marzo.

Tras no saberse nada de ella, se dio la orden de búsqueda días después, empezando un operativo para dar con su paradero.

El Post destacó que fue el 30 de marzo cuando la policía de Middleton, Wisconsin, pidió a los alguaciles que buscaran a la galena.





Play



Who Is Dr. Kelsey Musgrove, surgeon found dead in Iron County 2022-04-05T17:04:52Z

“Todas las indicaciones en la escena y la información de familiares y amigos nos llevan a creer que ella había ido de excursión por el río Potato y no regresó a su vehículo”, dijo la oficina del alguacil, en un comunicado compartido el domingo. “Nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Kelsey”.

Las autoridades revelaron que encontraron el carro de la doctora Musgrove en el estacionamiento de Potato River Falls.

Sobre el hallazgo del cuerpo de la médica, la oficina del alguacil agregó que fue descubierto muy cerca de la cascada, el 3 de abril.

Hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles del hecho y se desconoce la razón de la muerte de la joven.

A pesar de que la investigación sigue en curso, la policía dijo que hasta ahora no se sospechaba de manos criminales en la muerte.

El periódico NY Post describió a Kelsey Musgrove, como “una becaria de cirugía cardiotorácica de 26 años, de la Universidad de Wisconsin”.