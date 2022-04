Video del asesino que mató y tiró en una lona a madre en NY: David Bonola

Ha pasado menos de una semana desde que los neoyorquinos conocieron la noticia del horrendo crimen de Orsolya Gaal, una madre de familia, de 51 años, cuyos restos aparecieron dentro de una lona, tirada en una acera en inmediaciones del exclusivo vecindario de Forest Hills, en Queens. La mujer presuntamente recibió alrededor de 60 heridas de apuñalamiento.

Y luego de conocerse que la policía del NYPD arrestó al presunto responsable, David Bonola, un hombre de 44 años que trabajaba en mantenimiento, los ojos del público están sobre el sujeto, de quien está rodando un video que presentamos aquí, captado por FOX 5, donde se aprecia el momento en que detectives lo sacan de la estación policial.

A su salida de la comandancia de policía, y en medio de gritos de vecinos que le decían “demonio” y “desgraciado”, y preguntas de los reporteros sobre qué había pasado, el sujeto, quien vestía un uniforme blanco, y tenía el cabello recogido, se veía tranquilo mientras era subido a un vehículo.

David Bonola is walked out of a NYC police precinct NYPD detectives escorted David Bonola out of a Queens police precinct. He is under arrest in connection with the Orsolya Gaal case. Subscribe to FOX 5 NY: _youtube.com/fox5ny_ (youtube.com/fox5ny)?sub_confirmation=1 Watch FOX 5 NY Live: fox5ny.com/live FOX 5 NY delivers breaking news, live events, investigations, politics, entertainment, business news and local stories from New York City… 2022-04-21T17:03:03Z

Tras revelarse la captura del hombre, medios como El New York Daily News aseguraron que el sujeto presuntamente era examante de la mujer asesinada, quien era casada y tenía dos hijos de 13 y 17 años.

La comisionada de policía de Nueva York, Keechant Sewell, se refirió a la detención del sujeto, ocurrida este jueves, y pidió ayuda al público para que se comunique con las autoridades si tiene alguna información que ayude a esclarecer el terrible homicidio.

A note on Orsolya Gaal's fridge pointed cops to her alleged killer https://t.co/aFOH38wNh8 pic.twitter.com/ROTEfF686o — New York Post (@nypost) April 22, 2022

“@NYPDDetectives ha arrestado a un hombre de 44 años de Queens con respecto a la muerte de Orsolya Gaal. Ha sido acusado de asesinato, manipulación criminal y posesión criminal de un arma. Cualquier persona que tenga información sobre delitos en la ciudad de Nueva York debe llamar a @NYPDTipsat #800577TIPS”, dijo la oficial del NYPD.

David Bonola arrested in Orsolya Gaal investigation The NYPD arrested a handyman who was believed to have been having an affair with the Queens mother of two after her body was found in a duffel bag blocks from her home. Subscribe to FOX 5 NY: _youtube.com/fox5ny_ (youtube.com/fox5ny)?sub_confirmation=1 Watch FOX 5 NY Live: fox5ny.com/live FOX 5 NY delivers breaking news, live events, investigations,… 2022-04-21T16:12:31Z

El crimen de la mujer ocurrió mentras el esposo de Gaal, Howard Klein, y su hijo de 17 años estaban fuera de la ciudad, en Oregón y el hijo menor estaba en su casa de Queens.

Sobre David Bonola se mencionó que trabajaba como un hombre de mantenimiento y vivía cerca de la casa de la víctima, de acuerdo a datos de NBC New York.

David Bonola, suspected handyman lover, charged in Orsolya Gaal murder https://t.co/OgpmjFLYaf pic.twitter.com/0upKL1CWbk — New York Post (@nypost) April 22, 2022

El Daily News aseguró que Bonola confesó el crimen en su propio sótano, y dijo haber sostenido un romance con la mujer.

El cuerpo de la mujer presentaba puñaladas con arma punzante en diferentes partes del cuerpo como cuello, dedos y tórax.

La investigación sigue abierta por parte de las autoridades.