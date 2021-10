Madre de California organizaba fiestas sexuales de adolescentes: Shannon O’Connor

Shannon O’Connor es una madre de California acusada de organizar fiestas sexuales en su casa, de las que participaban adolescentes de tan solo 13 años. Los fiscales dicen que O’Connor observó a los jóvenes participar en actividades sexuales e incluso alentó el sexo sin consentimiento, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara.

O’Connor, que también usa el apellido Bruga, enfrenta docenas de cargos que incluyen poner en peligro a un menor, abuso de menores, agresión sexual y proporcionar alcohol a menores.

Los fiscales dicen que la mayoría de los delitos cometidos ​​tuvieron lugar en Los Gatos, California, entre junio de 2020 y mayo de 2021, según la declaración de hechos del fiscal de distrito.

La acusada luego se mudó a Eagle, Idaho, y fue arrestada por la Oficina del Sheriff del Condado de Ada en Idaho. Será extraditada a California para enfrentar los cargos.

Esto es lo que debes saber:

1. O’Connor alentó a los amigos de su hijo a tener sexo entre ellos, incluso si se resistían, dicen los investigadores

O’Connor es madre de un hijo adolescente. Según la declaración de hechos publicada por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara, el hijo de O’Connor cumplió 15 años en octubre de 2020.

Era un estudiante de primer año en Los Gatos High School y estaba en el equipo de fútbol de la institución, ​​informó Mercury News. Un padre de una de las niñas involucradas le dijo al periódico que los adolescentes invitados a las fiestas eran amigos del hijo de O’Connor.

Los investigadores dicen que O’Connor alentó a los adolescentes a tener relaciones sexuales entre ellos después de suministrarles alcohol, y continuaba insistiendo incluso si los adolescentes se resistían. Los chicos involucrados también describieron situaciones que no fueron consensuadas, según el relato de los hechos.

En una fiesta, una niña de 14 años dijo que no se sentía bien y fue a un dormitorio para acostarse. Los fiscales dijeron que O’Connor llevó a uno de los amigos al dormitorio. Los investigadores dijeron que el niño “penetró digitalmente” a la niña mientras lloraba, y que estaba demasiado borracha para resistirse. Dijo a los investigadores que más tarde le preguntó a O’Connor: “¿Por qué me dejaste allí con él? Sabías lo que me iba a hacer”. Dijo que O’Connor se rió de ella.

Según los fiscales, O’Connor presionó al menos a una chica para que “hiciera cosas sexuales” con su hijo. La mujer también está acusada de alentar a las niñas a ir a los dormitorios donde esperaba un niño menor. Si las chicas se negaban, los fiscales dijeron que O’Connor las “llevaría a un lado para una conversación privada” hasta que estuvieran de acuerdo.

2. Los fiscales dicen que O’Connor alentó a beber en exceso y nunca pidió ayuda cuando los adolescentes se desmayaron o vomitaron

Los fiscales dijeron que O’Connor suministró todo el alcohol para que bebieran los menores, y que ella siempre fue la única adulta presente en las fiestas. Según la declaración de hechos de la oficina del fiscal de distrito, los adolescentes a menudo bebían alcohol hasta el punto en que vomitaban o se desmayaban, pero O’Connor nunca pidió asistencia médica para ninguno de ellos.

En una fiesta, según los investigadores, O’Connor ordenó a una niña de 13 años que cuidara a un niño que estaba extremadamente intoxicado y cubierto de su propio vómito.

La policía dijo que obtuvieron videos de fiestas que mostraban a O’Connor con los adolescentes mientras consumían alcohol. También se comunicó con los jóvenes sobre el alcohol en un grupo de Snapchat, dijeron los fiscales.

Además del consumo excesivo de alcohol entre los menores de edad, que causó que los adolescentes se enfermaran y las presuntas agresiones sexuales, los investigadores dicen que hubo otras lesiones y situaciones peligrosas. En diciembre de 2020, los fiscales dijeron que O’Connor llevó a su hijo y a dos de sus amigos en su vehículo mientras bebían alcohol.

Supuestamente condujo hasta la escuela secundaria de Los Gatos, donde permitió que uno de los niños se pusiera detrás del volante y manejara alrededor del estacionamiento. Los fiscales dijeron que el hijo de O’Connor y el tercer niño colgaban de la parte trasera de la camioneta. El tercer niño se cayó del vehículo, se golpeó la cabeza y estuvo inconsciente durante al menos 30 segundos, dijeron los fiscales.

Un testigo llamó al 911. Cuando la policía se acercó al vehículo de O’Connor en un comercio cercano, donde habían ido a buscar hielo para el niño, O’Connor afirmó que el vómito en el asiento trasero del vehículo se debía a un mareo. Las autoridades dijeron que un médico confirmó más tarde que el niño había sufrido una conmoción cerebral.

Una adolescente dijo a los investigadores que, en una fiesta, estuvo a punto de ahogarse en el jacuzzi después de beber demasiado alcohol. Una niña también se rompió el dedo meñique y requirió cirugía para repararlo después de que resultara herida en una fiesta de Halloween, dijeron los fiscales.

Las autoridades a cargo del caso describieron una fiesta que tuvo lugar en una cabaña alquilada en Santa Cruz para celebrar el cumpleaños número 15 del hijo de O’Connor. Los fiscales dijeron que O’Connor ordenó dos grandes entregas de alcohol a la casa. La fiesta salvaje da como resultado 9 mil dólares por daños en la propiedad de la casa, dijeron las autoridades.

Las cámaras externas de los propietarios grabaron a los adolescentes orinando y vomitando afuera.

4. O’Connor mantuvo las fiestas en secreto de su esposo y otros padres, y ayudó a los adolescentes a salir de sus casas, según los fiscales

Los investigadores dijeron que O’Connor le ocultó las fiestas a su esposo. Los fiscales describieron una fiesta en la que O’Connor sacó de un momento a otro a todos los adolescentes de la casa cuando se dio cuenta de que su marido estaba muy cerca.

Durante una fiesta de Halloween en su casa, los fiscales dijeron que O’Connor suministró el alcohol, pero hizo que los adolescentes lo escondieran en los arbustos hasta que ella y su esposo salieran de la casa. O’Connor ordenó a los adolescentes por Snapchat que limpiaran la casa antes de que ella y su esposo regresaran, dijeron los investigadores.

O’Connor ayudó a los adolescentes a salir a escondidas de sus casas por la noche para asistir a las fiestas, dijeron los fiscales. Según los informes, también ejerció mucha presión sobre los adolescentes para que nunca les dijeran a sus padres lo que estaba pasando.

Una niña dijo a los investigadores que O’Connor amenazó con difundir rumores sobre ella.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara nombró al esposo de O’Connor en la declaración de hechos. Mercury News lo identificó además como Robert Amaral, el director de ingresos de una empresa de tecnología llamada SlashNext.

El resumen del caso que enumera los cargos contra O’Connor, que la oficina del fiscal de distrito hizo público, incluía la dirección de la casa en Los Gatos donde los investigadores dijeron que se llevaron a cabo la mayoría de las fiestas. Una rápida búsqueda en la web muestra que la casa se compró por última vez en 2013 por casi 3 millones de dólares. Al momento de escribir esta nota, estaba a la venta por más de 4.6 millones.

Los fiscales dijeron que, al momento de su arresto, O’Connor vivía en Eagle, Idaho. No quedó claro de inmediato cuándo se mudó de Los Gatos.

