Mujer vivió más de 3 años con un corcho atascado en su vagina: ¿Como se lo sacaron?

Creer o reventar. Así se puede calificar al extraño caso que ocurrió en Belgrado, la ciudad capital de Serbia, donde una adolescente de 19 años necesitó de ayuda médica para que le sacaran un corcho de la vagina porque le provocaba incontinencia.

De acuerdo a la información proporcionada por el Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, la joven buscó ayuda cuando se dio cuenta de que no podía controlar su vejiga.

La joven confesó a los médicos que había empujado el corcho, aparentemente de una botella de laca para el cabello, hace tres años y medio durante “un estado de deterioro del juicio” mientras tenía relaciones sexuales.

Pero la mujer, cuya identidad no fue revelada, estaba tan asustada por las reacciones de los médicos que no buscó ayuda por “vergüenza y miedo al juicio”, según consigna el portal especializado.

La mujer también intentó quitar el corcho ella misma, pero no tuvo éxito.

Escribiendo en el Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, los médicos dijeron que la mujer todavía tenía períodos regulares.

Tras los exámenes de rigor, los médicos encontraron tejido hinchado alrededor del corcho alojado dentro de su vagina.

La fecha del incidente no fue revelada en el informe del caso de los médicos del Centro Hospitalario Universitario Dr. Dragiša Mišović, en Belgrado.

El corcho se extrajo utilizando herramientas ginecológicas estándar, explicaron los profesionales.

Los médicos tuvieron complicaciones en la intervención y debieron amputar la uretra de la joven

A pesar de que el prcedimiento fue exitoso, los médicos tuvieorn que amputar la uretra de la joven, el conducto por el que la orina sale del cuerpo, después de descubrir otra complicación.

Según precisa el artículo publicado en el Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, la mujer había desarrollado un orificio entre la vejiga y la pared de la vagina, conocido médicamente como fístula vesicovaginal, que estaba causando que la orina se escapara de la vagina.

Según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés), la abertura puede formarse debido a dificultades durante el parto, ciertos tipos de cirugía o después de la radioterapia.

Algunas personas también pueden nacer con una fístula, destacaron los profesionales.

Si bien no está claro si el corcho de la laca para el cabello estaba detrás de la abertura, sí se sabe que los cuerpos extraños causan la fístula.

Los médicos en Belgrado trataron la fístula cateterizando a la mujer, antes de derivarla al departamento de urología para un diagnóstico y tratamiento adicionales.

Otros objetos que suelen ser recuperados de las vaginas

Además de los corchos, otros objetos recuperados de las vaginas por los médicos a lo largo de los años incluyen tapas de aerosol de plástico, un vaso de plástico e incluso un juguete para niños, según erporta el Daily Mail.

También hay cientos de informes de médicos que recuperan objetos atascados en el recto, con el primer caso registrado en la literatura médica en el siglo XVI.

Los médicos del NHS no son ajenos a lidiar con incidentes similares, y el análisis de datos del año pasado encontró que se extraen alrededor de 400 objetos “extraños” de los anos ingleses cada año.

Se estimó que esto le costaría al contribuyente aproximadamente 340.000 libras esterlinas -unos 423 mil dólares- al año por cosas como medicamentos para realizar procedimientos y la mano de obra del personal del NHS.

Pero la inserción de objetos en el recto, también conocida como juego anal, conlleva una serie de riesgos. Además de atrapar objetos, también pueden potencialmente perforar el intestino, lo que puede ser mortal ya que el material del tracto digestivo puede derramarse en otras partes del cuerpo y causar una infección.

