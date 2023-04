Masacre en Brasil: Hombre asesina a hachazos a 4 niños en guardería – VIDEOS

Un hombre con un hacha saltó un muro e invadió una guardería este miércoles por la mañana en el municipio de Blumenau, en el estado de Santa Catarina, Brasil, donde asesinó a ccuatro niños. Además, hirió a al menos a otros cinco, según informaron las autoridades locales.

Según detalla The Associated Press (AP), el agresor se entregó en una comisaría luego de la masacre y no parecía tener ningún vínculo con el lugar donde perpetró el ataque, que ofrece servicios de guardería, educación preescolar y actividades extraescolares.

Los muertos tenían entre 5 y 7 años, dijeron las autoridades citadas por AP.

#AHORA | #Brasil 🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL Un hombre ingresó esta mañana a un jardín de infantes en #Blumenau–#SantaCatarina con un hacha hiriendo a varios niños. Mató al menos a cuatro, de acuerdo al informe de la policía local. #BREAKING_NEWS #Brasil #BR #ÚLTIMOMOMENTO pic.twitter.com/cyFrto4gUo — PAOLA FIEGE (@PAOLA_FIEGE) April 5, 2023

Suposto novo ataque em Blumenau. Viaturas sendo deslocadas para todas as escolas. pic.twitter.com/UpLNdX8ZlV — Maria P (@damadanoite14) April 5, 2023

Los investigadores estaban buscando un motivo, dijo un detective de la policía a los reporteros de televisión en Blumenau, una ciudad ubicada al sur de Brasil, cerca de la costa atlántica.

Las imágenes difundidas en las redes mostraban a los padres llorando afuera de la guardería privada donde ocurrió el sangriento ataque,, llamada “Cantinho do Bom Pastor”.

Según confirma el medio brasileño G1, las víctimas fatales son: Bernardo Cunha Machado, de 5 años; Bernardo Pabst da Cunha (4); Larissa Maia Toldo (7) y Enzo Marchesin Barbosa (4).

Blumenau suspendió las clases y declaró estado de luto por 30 días; el mensaje del presidente Lula da Silva

En medio de rumores en las redes sociales sobre otros posibles ataques, el alcalde de Blumenau, Mário Hildebrandt, dijo que la ciudad suspendió las clases y declarará un luto de 30 días.

Mientras continúa la investigación, Hildebrandt confirmó que cinco niños heridos fueron llevados a hospitales, de los cuales uno se encontraba en grave estado.

#5Abr | Padres y representantes intentan ubicar a sus niños en la guardería donde ocurrió el ataque en Blumenau, Brasil. Funcionarios de seguridad restringen el paso. 📹: @Metropoles pic.twitter.com/bj2BXwlggu — El Diario (@eldiario) April 5, 2023

Fuentes policiales consignadas por Reuters aseguraron que el hombre responsable del ataque fue arrestado. El jefe de seguridad local, Marcio Alberto Filippi, dijo a los periodistas que el atacante logró acceder a la escuela privada escalando sus paredes.

“Una tragedia como esta es inaceptable, un acto absurdo de odio y cobardía… un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos”, consideró el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una publicación de Twitter.

“Aquela cena que você nunca imagina ver na vida”, conta professora que estava em creche de Blumenau no momento ataque. Uma professora que estava na creche alvo de atentado na manhã desta quarta-feira, 5, em Blumenau, relatou alguns momentos vividos durante o crime. pic.twitter.com/y5Vh9r10ss — GTI Digital (@gtidigitalce) April 5, 2023

Investigan si hay más personas implicadas en el trágico ataque en una guardería de Blumenau

De acuerdo a lo que comunicó el delegado general, Ulisses Gabriel, la policía aún investiga si hay más implicados en el crimen, y la Comisaría para la Represión de Delitos Informáticos determinará si el ataque se organizó en línea.

🚨 URGENTE! Homem de 25 anos , já se entregou após entrar em creche em Blumenau com machadinha e matar ao menos 4 crianças, uma continua em estado grave. QUAL A PENA VOCÊ DARIA PARA ESSE HOMEM? pic.twitter.com/8VMUxoK7NH — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) April 5, 2023

Segundo o agressor da creche em Blumenau, a motivação para o crime foi um jogo que está rolando na internet e tem muito mais gente envolvida. pic.twitter.com/9zUKz4FFWD — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) April 5, 2023

“Queremos identificar si hay otros participantes, si participó alguien más, cómo ideó este plan, dónde obtuvo información”, dijo el delegado general Gabriel, según consigna G1.

El ataque se produce menos de 10 días después de que una escuela en Sao Paulo fuera atacada por un estudiante adolescente que mató a puñaladas a un maestro e hirió a otros tres, además de un estudiante. Desde 2011, más de 10 escuelas han sido atacadas por delincuentes en Brasil.

LEER MÁS: Dramático rescate en Mount Baker: Esquiador salva a hombre sepultado bajo nieve – VIDEO

Sigue a AhoraMismo en Instagram