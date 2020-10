Segundo paquete de estímulo: McConnell advierte a Trump no hacer trato con Pelosi

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, advirtió a la administración del presidente Donald Trump que no llegue a un acuerdo sobre el alivio del estímulo con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Eso es según el Washington Post, que informó el 21 de octubre que las acciones de McConnell hacen menos probable un paquete de alivio de estímulo. Esa noticia llega cuando el líder de la mayoría del Senado reveló que estaba pidiendo dos votos sobre el alivio del estímulo, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó esas medidas como un “truco”.

McConnell convocó una votación sobre el Plan de Protección de Cheques de Pago para ayudar a las pequeñas empresas a hacer frente a la pandemia y, el miércoles, estaba listo para convocar a una votación sobre un plan de alivio de estímulo de $500 mil millones, que es mucho menos que los $ 2.2 billones aprobados por los demócratas de Pelosi y menos de los $ 1.8 billones que flotó la Casa Blanca. Ninguna de las partes ha acordado el costo general de un plan que incluiría cosas como pagos directos para los estadounidenses y beneficios de desempleo extendidos.

McConnell ha tenido dificultades para conseguir el apoyo de republicanos para aceptar una cantidad superior a los $500 mil millones que ya ha defendido. Sin embargo, los demócratas anteriormente rechazaron la misma cantidad cuando McConnell intentó lograrlo antes. Los republicanos necesitan los votos demócratas para aprobar un plan. Pero los demócratas necesitan los votos de los republicanos para llevar a cabo un plan. Por lo tanto, se ha producido un estancamiento en víspera de las elecciones.

Esto es lo que necesitas saber:

A McConnell le preocupa que los demócratas estén intentando descarrilar la nominación a la Corte Suprema

Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han continuado negociando un plan de alivio de estímulo, pero cada día que pasa no entran en acuerdo. Según The Post, McConnell no cree que Pelosi esté negociando de buena fe y le preocupa que esté tratando de afectar la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.

El New York Times informó que McConnell cree que un acuerdo ahora, justo antes de las elecciones, distraería a los senadores de la nominación de Barrett y presionaría a aquellos que enfrentan las principales batallas electorales en noviembre para que se pongan del lado del presidente en contra de sus mejores instintos cuando se trata de recortar el gasto federal.

Por su parte, Trump acudió a Fox News y afirmó que McConnell “estaría de acuerdo si surge algo. No todos los republicanos están de acuerdo conmigo, pero lo estarán”. El presidente se refería a las continuas negociaciones de Pelosi con Mnuchin.

Pero, según The New York Times, la Casa Blanca ha aumentado su propuesta a 1.9 millones de dólares. Los republicanos se han opuesto firmemente a tener un “2” en el costo total de un segundo paquete de estímulo, pero eso es mucho más que los $500 mil millones de McConnell.

Mientras tanto, la Casa Blanca y Pelosi se han visto más positivos últimamente

Mientras tanto, los funcionarios de la administración y Pelosi continúan reuniéndose. “No nos basamos solo en una diferencia de idioma o unos pocos dólares”, dijo Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, en CNBC. “Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero yo diría que las conversaciones de hoy fueron lo suficientemente productivas como para seguir teniendo discusiones mañana”.

Según CNN, Pelosi parecía bastante optimista. “Nuestra conversación brindó más claridad y puntos en común a medida que nos acercamos a un acuerdo”, escribió Pelosi a sus colegas el 20 de octubre, según CNN. “La fecha límite de hoy nos permitió ver que se podían tomar decisiones y se podía intercambiar lenguaje, lo que demuestra que ambas partes se toman en serio la búsqueda de un compromiso”.

CNN informó que McConnell prometió que cualquier acuerdo de ese tipo entre la administración Trump y los demócratas de la Cámara de Representantes llegaría al Senado, pero no prometió hacerlo antes de las elecciones presidenciales.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com