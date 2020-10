Segundo paquete de estímulo: Schumer dice que el voto del Senado es un “truco”

El líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, está criticando la decisión del Senado de votar sobre un proyecto de ley de alivio del coronavirus dirigido a las pequeñas empresas, a pesar de los llamados de la Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para apuntar más alto.

Schumer expresó el domingo 18 de octubre en una llamada con reporteros que el impulso del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para votar sobre dos medidas de estímulo esta semana, es un “truco”, según The Hill.

“Es un truco del senador McConnell”, dijo el líder de la minoría, reportó el medio.

McConnell anunció el 17 de octubre que el martes 20 de octubre se llevará a cabo una votación independiente para obtener fondos adicionales del Programa de Protección de Cheques de Pago, que ofrecen préstamos a las pequeñas empresas que luchan por permanecer abiertas durante la pandemia. El proyecto de ley de ayuda principal, de aproximadamente $500 mil millones, ira a votación al día siguiente, continuó McConnell.

Schumer describió la medida más amplia de McConnell como “inadecuada y “una farsa”, reveló The Hill.

“No traerá ningún alivio al pueblo estadounidense”, dijo el líder de la minoría, continuó el medio.

Después de meses de negociaciones estancadas, Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ahora están discutiendo un paquete en un rango de $1.8 billones a $2.2 billones, que incluye beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de controles de estímulo.

McConnell, por otro lado, dice que la oferta de 1.8 billones de dólares de la administración a Pelosi es “mucho más alta” de lo que puede vender a sus miembros, según CNN.

Esto es lo que necesitas saber:

Schumer dice que McConnell estaba hecho “un nudo”, citando “divisiones en su propio grupo”, según The Hill

McConnell programó los votos de estímulo porque estaba hecho “un nudo” sobre las “divisiones en su propio grupo”, continuó Schumer durante la llamada del 18 de octubre, según The Hill.

Culpó a McConnell y a los republicanos del Senado como la “razón principal por la que no hay un acuerdo ”, citando su desacuerdo con el plan multimillonario de Trump.

El 13 de octubre, el presidente recurrió a Twitter para instar a los legisladores a “darlo todo o nada” con un estímulo, lo que marca un cambio de postura con respecto a sus anteriores llamados a proyectos de ley independientes.

Trump presionará a McConnell “si se llega a un acuerdo”, dice Mnuchin

Interview: Charles Benson of WTMJ4 Milwaukee Interviews Donald Trump – October 17, 2020Charles Benson of WTMJ4 Milwaukee interviews Donald Trump on the phone prior to a rally in Janesville, Wisconsin on October 17, 2020. Uploaded to YouTube for archival purposes by Factba.se (https://factba.se) 2020-10-18T00:18:35Z

El 15 de octubre, Mnuchin le expresó a Pelosi que el presidente presionará al líder de la mayoría del Senado “si se llega a un acuerdo”, tuiteó el portavoz de Pelosi, Drew Hammill.

“El presidente también planteó los comentarios del líder McConnell hoy sobre no estar dispuesto a presentar un paquete integral en el Senado”, tuiteó Hammill. “El secretario indicó que el presidente presionará al líder McConnell si se llegaba a un acuerdo”.

Trump se hizo eco de esos sentimientos tres días después durante una entrevista con Charles Benson de WTMJ4 Milwaukee. El presidente dijo que está de acuerdo con aprobar otro paquete amplio antes del día de las elecciones, y no tendría ningún problema en dirigirse a los republicanos que se oponen a la medida.

“Me ocuparé de ese problema en dos minutos”, dijo Trump, despreciando el impulso de McConnell para obtener asistencia específica.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com