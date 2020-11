Segundo estímulo: 12 millones podrían perder beneficios de desempleo después de Navidad

Dado que las negociaciones del proyecto de ley de estímulo del coronavirus siguen en un punto muerto, 12 millones de estadounidenses corren el riesgo de perder sus beneficios por desempleo el día después de Navidad.

Aunque el aumento semanal de $600 de la Ley CARES en los beneficios federales de desempleo expiró en julio, se prevé que otros dos programas terminen durante el último fin de semana de diciembre, según CNBC y KTVU.

Las protecciones para inquilinos, propietarios de viviendas y prestatarios de préstamos estudiantiles también expirarán, señaló CNBC.

Las conversaciones de alivio han vuelto a estancarse mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el costo total del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales para los gobiernos estatales y locales, mientras que los republicanos están presionando por protección a los empleadores, según un artículo de finales de octubre en el Chicago Tribune.

La Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habían estado discutiendo un paquete de entre $1.8 billones y $2.2 billones, pero las conversaciones fracasaron antes de las elecciones del 3 de noviembre, informó Business Insider. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ahora encabeza un esfuerzo para una propuesta de estímulo más pequeña respaldada por el Senado, continuó el medio.

Se “anima a los miembros de la Cámara a permanecer en Washington” después de las últimas votaciones del 4 de diciembre, dijo CNBC, citando al líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer.

Esto es lo que necesitas saber:

Aunque el Congreso creó esta primavera el suplemento semanal de Asistencia por desempleo pandémico (PUA) de $600 para cada beneficiario hasta el 31 de julio, también estableció otros dos programas para ayudar a los estadounidenses con dificultades, según The Century Foundation.

Los legisladores crearon la Asistencia por desempleo pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) para los trabajadores de conciertos y “otros que no son elegibles para los beneficios regulares”, así como fondos federales del 100 por ciento para los beneficios para los desempleados a largo plazo a través de la Compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC) y los Beneficios extendidos (EB), continuó la Fundación.

Sin embargo, tanto PEUC como el financiamiento federal completo para los beneficios de EB expirarán el 26 de diciembre, dijo el grupo de expertos.

“La mayoría de los trabajadores comenzaron a cobrar beneficios estatales por desempleo en marzo o abril, y dado que estos beneficios suelen alcanzar un máximo de veintiséis semanas, los beneficios de estos trabajadores ya están llegando a su fin”, según The Century Foundation.

“Tres millones de trabajadores ya se quedaron sin beneficios estatales por desempleo en septiembre y, según estas tendencias, es probable que más de 4 millones de trabajadores se hayan agotado para fines de octubre (los recuentos oficiales no se publican hasta el 20 de noviembre)”.

Con base en la cantidad actual de personas que ya reciben beneficios federales y estatales, la fundación estima que:

La Fundación también señaló que los trabajadores negros y las comunidades de color están “particularmente en alto riesgo” de verse afectados negativamente por la recesión pandémica.

Over 6 months ago, House Democrats put desperately-needed #covid relief for the people on the table.

All that time, Senate Republicans have refused to address the needs of America’s families, insisting instead on an unconscionable liability waiver for their corporate donors.

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 29, 2020