Segundo paquete de estímulo: Pelosi acusa a Trump de no aceptar propuesta demócrata para abatir el COVID-19

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, culpa a la administración del presidente Donald Trump de retrasar las negociaciones de estímulo del coronavirus por no aceptar el lenguaje de los demócratas sobre las medidas de prueba nacionales para el COVID-19.

Con las posibilidades de llegar a un acuerdo antes del día de las elecciones casi nulas, los negociadores del capitolio están intensificando su juego de culpas. El portavoz de Pelosi, Drew Hammill, criticó el jueves 29 de octubre a la administración de Trump y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por no cumplir su “promesa” de incluir el “lenguaje de los demócratas para aplastar el virus” en la legislación.

“Dos semanas después, la Casa Blanca aún no ha cumplido la promesa del secretario Mnuchin de aceptar el lenguaje de los demócratas para aplastar el virus”, tuiteó Hammill. “Todavía estamos esperando respuestas significativas en las áreas que describió la presidenta de la Cámara”.

These responses are needed so that talks can advance to deliver coronavirus relief as soon as possible. It is disappointing that the White House wasted time on this letter instead of meaningful responses to meet the needs of the American people. (2/2)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 29, 2020