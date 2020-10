[FOTOS] Trump vs. Biden: ¿Cuántas personas asistieron a los mítines de campaña en Tampa?

Tanto el exvicepresidente Joe Biden como el presidente Donald Trump organizaron manifestaciones en Tampa, Florida, el jueves 29 de octubre, como parte de sus campañas de 2020. Aquí hay un vistazo del número de personas que asistieron a los mítines, fotos del tamaño de la multitud y qué sucedió en cada uno.

Biden ejerció el distanciamiento social y organizó un rally de autoservicio al que asistieron cerca de 300 autos

Biden organizó una manifestación en el recinto ferial del estado de Florida. A diferencia del mitin de Trump, el de Biden fue un mitin que impuso el distanciamiento social. NBC News informó que al mitin de Biden asistieron cerca de 300 autos.

Cuando Biden habló en Tampa el jueves por la noche, dijo que Trump acababa de organizar “un evento superpropagador aquí nuevamente. Está propagando algo más que el virus, está propagando la división”, dijo.

Biden también abogó por el uso de máscaras. “Esta no es una declaración política, es un deber patriótico”, dijo. “Pero aún así, Donald Trump se niega a escuchar la ciencia”.

Si bien el mitin de Trump más temprano en el día usó mangueras de agua para ayudar a refrescar a los partidarios, el mitin de Biden fue interrumpido por un fuerte aguacero, lo que provocó que terminara temprano, informó NBC News. Biden le dijo a la multitud que estaba acortando su discurso. “¡Salgan de la lluvia!”, avisó.

Biden habló sobre temas como la atención médica, la pandemia y los impuestos. Los seguidores tocaron la bocina en sus autos para mostrar su apoyo.

Joe Biden has taken the stage here in Tampa. His messages have been about Trump’s handling of the pandemic, healthcare, and taxes. “Why should you pay more taxes than Donald Trump?” Supporters are asked to honk to show support ⁦@BN9⁩ pic.twitter.com/LLxQwou3TO — Angie Angers (@angie_angers) October 29, 2020

El mitin de Biden impuso el distanciamiento social, informó Angie Angers de Bay News 9. Señalo que las máscaras eran obligatorias si la gente salían de sus autos y se les pidió que no se reunieran en grupos.

A lot of people are getting out of their cars to listen to a number of supporters over the loud speaker ahead of Joe Biden’s Tampa rally. Masks are mandatory if you leave your car and people are asked to not gather in groups ⁦@BN9⁩ pic.twitter.com/yMjDh0gjdS — Angie Angers (@angie_angers) October 29, 2020

Raymond Arroyo, colaborador de Fox News, compartió las siguientes fotos comparando los dos mítines:

The @IngrahamAngle Tonight! I covered President Trump and Joe Biden's duelling rallies in Tampa today…and spoke to their supporters. What issues are driving these voters? Surprising answers at 10pm E @Foxnews pic.twitter.com/WA9Yk9OW8R — Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) October 30, 2020

Miles de personas asistieron al mitin de Trump

Zac Anderson del Sarasota Herald-Tribune dijo que la campaña le informó que se solicitaron 15,000 boletos. Se estimó que el número de asistentes estaba entre los “miles” y la multitud estaba atestada.

Una gran multitud saludó a Trump afuera del Estadio Raymond James en Tampa, Florida. La temperatura de 87 grados estaba tan insoportable que un camión de bomberos roció agua sobre la multitud cerca de la parte de atrás para ayudarlos a refrescarse, informó TMZ.

Getty

Tampa Fire Rescue rocía agua para refrescar a los partidarios del presidente Donald Trump durante su discurso de campaña.

Algunas personas se desmayaron durante el rally debido al calor, compartió Monica Alba de NBC News. Dijo que los médicos respondían a llamados cada cinco a diez minutos debido al calor. NBC News informó más tarde que 17 personas necesitaron atención médica y alrededor de una docena tuvieron que ir al hospital.

It’s so hot here in Tampa (87 degrees) that there’s a truck blasting water at the back of the Trump rally crowd. Multiple people have passed out already, with supporters calling for medics every 5-10 minutes. pic.twitter.com/Iu7I2KbgYi — Monica Alba (@albamonica) October 29, 2020

La primera dama Melania Trump estuvo en el mitin y presentó a Trump.



Long, long lines in Tampa for President Trump’s rally outside the Bucs’ stadium. Very few folks wearing masks with some supporters telling volunteers who were encouraging them to do so that they didn’t feel they needed them. Thousands expected to gather here today. pic.twitter.com/fBEZIZ2GCN — Monica Alba (@albamonica) October 29, 2020

Miles de personas asistieron al mitin de Trump, compartió Alba, y aunque les dieron máscaras, algunos dijeron que no sentían la necesidad de usarlas.



La multitud estaba apiñada hombro con hombro para el mitin.



A glimpse of the crowd at President Trump’s rally in Tampa. @BN9 pic.twitter.com/sm8KuD1vOY — Dalia Dangerfield (@DangerDalia) October 29, 2020

Este video también muestra a la multitud.

The crowd so far @realDonaldTrump Tampa rally. The campaign says 15,000 tickets requested. Trump is set to speak I’m just over an hour. pic.twitter.com/0GI4KRcbdC — Zac Anderson (@zacjanderson) October 29, 2020

Trump habló sobre su plataforma durante su discurso, incluyendo la economía. También habló sobre Hunter Biden y bromeó diciendo que la gente le advirtió que no lo hiciera.

Trump también se refirió a la pandemia, diciendo que una vacuna estaba cerca y que la pandemia estaba “doblando la esquina”.

