Segundo estímulo: su cheque de Seguro Social podría aumentar $200 adicionales

Los cálculos anuales del gobierno han mostrado un aumento en el costo de vida, que según los funcionarios de la Administración del Seguro Social significará más dinero en beneficios de seguro social en 2021.

Sin embargo, uno de los mayores cambios propuestos podría producirse si se aprueba el plan de estímulo del presidente electo Joe Biden, que propone agregar $200 adicionales a millones de pagos de seguro social.

Según la Administración del Seguro Social, el cheque de seguro social mensual promedio para los trabajadores jubilados fue de $1,514. La administración dice que el número de beneficiarios que probablemente recibirán beneficios de seguro social en 2035 aumentará a 22 millones de personas.

En un comunicado de prensa de la Subcomisionada Adjunta de la Administración del Seguro Social, Darlynda Bogle, anunció que los estadounidenses pueden esperar que sus beneficios de seguro social y sus pagos de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) aumenten en un 1.3% en 2021. Se espera que el ajuste afecte a aproximadamente 70 millones de personas, Bogle dijo:

El aumento se debe a que el Departamento de Trabajo aumentó su ajuste por costo de vida. Según Associated Press, ese porcentaje es 0.3 puntos porcentuales más bajo que el ajuste por costo de vida del año pasado y el ajuste de 2021 ascenderá a aproximadamente $20 por mes para el jubilado promedio.

Bogle dijo que los nuevos montos de pago estimados estarán disponibles a principios de diciembre. Se espera que los beneficios aumenten con el pago de vacaciones para enero de 2021, que generalmente se paga por adelantado. Por lo tanto, puede anticipar que este cambio tendrá lugar en diciembre de 2020.

