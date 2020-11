Segundo paquete de estímulo: ¿Qué podría significar que McConnell retome el mando de las negociaciones?

Se espera que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, recién salido de una victoria para retener su escaño en el Senado de Kentucky de la rival Amy McGrath, asuma las negociaciones para una nueva medida de alivio por coronavirus.

McConnell ha dejado en claro que su intención es desarrollar un proyecto de ley “específico” y menos costoso, que ha recibido el rechazo de la principal negociadora demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los dos chocaron públicamente cuando McConnell sugirió ese enfoque dirigido y Pelosi dijo, según The Hill, “Eso no es nada que debamos siquiera estar considerando”.

Puede leer más sobre los cinco elementos más importantes que los demócratas y republicanos han estado luchando por incluir y excluir del próximo paquete de estímulo aquí.

McConnell, sin embargo, ha dado muchas razones de por qué quiere un “proyecto delgado”, incluido el gasto deficitario y la reducción / eliminación de algunos de los elementos más costosos presentes en la Ley HEROES actualizada de los demócratas, como los suplementos continuos de desempleo y la ayuda a gobiernos estatales y locales.

McConnell ha dado muchas razones para mantener bajos los costos de un nuevo paquete

After four years, Mitch McConnell will have many words to speak about the deficit. https://t.co/DrMvPvzqGY — Jordan Howell (@JordanmHowell) November 6, 2020

El New York Times informó que a los republicanos tradicionalmente no les han gustado los paquetes de estímulo y se negaron a apoyar el paquete de estímulo de $825,000 millones que propuso el presidente Barack Obama en 2009 a raíz de la recesión económica.

Después de la aprobación de la Ley CARES inicial, McConnell expresó su reticencia a otro paquete destinado a ayudar con los estragos del virus, según Politico. “Han visto la charla de ambos lados sobre la actuación, pero mi objetivo desde el principio, dados los números extraordinarios que estamos acumulando con la deuda nacional, es que debemos ser lo más cautelosos que podamos”, dijo McConnell.

A pesar del apoyo abierto de McConnell por mantener bajo el déficit nacional, ha votado a favor de algunas de las políticas que más aumentan el déficit, como la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de Trump, que aumentó la deuda nacional en $1.9 billones, según la Brookings Institution.

Un análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke encontró que el déficit de EE. UU. se triplicó en el año fiscal 2020, alcanzando los $3.1 billones y se prevé que represente el 102% del producto interno bruto (PIB) por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

La postura de McConnell sobre la ayuda para el desempleo ha cambiado

Politico informó que en mayo, McConnell prometió poner fin a los suplementos de desempleo de $600 en una conferencia telefónica.

Sin embargo, adoptó una postura más suave en julio, diciendo: “Dondequiera que esto se asiente entre el presidente de los Estados Unidos y su equipo que tiene que firmarlo como ley, y el demócrata – no una minoría insignificante en el Senado y la mayoría en la Cámara – es algo que estoy dispuesto a apoyar, incluso si tengo algunos problemas con ciertas partes”, según Reuters.

McConnell aún no ha apoyado abiertamente ese beneficio y su vacilación parece provenir de la bancada republicana del Senado. El senador republicano de Kansas, Pat Roberts, le dijo a NBC News que creía que los suplementos de desempleo eran “un desincentivo para trabajar – para volver a trabajar” y el senador de Texas John Cornyn, según la CNBC, dijo: “Nunca deberíamos pagarle a la gente por no trabajar”.

Incluso el principal negociador republicano y secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha dicho que consideraba problemáticos los beneficios y le dijo a The Hill que “simplemente no sería justo usar el dinero de los contribuyentes para pagar a más personas para que se sienten en casa de las que lo harían, trabajando y obteniendo un trabajo.”

Sin embargo, en un “proyecto de ley delgado” que McConnell intentó aprobar en el Senado, se incluyeron $300 en suplementos semanales por desempleo.

Esto es lo que incluía el “Skinny Bill” de McConnell

McConnell says Senate coronavirus bill includes

•More federally-expanded unemployment benefits for laid-off Americans

•An entire second round of the Paycheck Protection Program to save workers’ jobs at the hardest-hit small businesses — Chad Pergram (@ChadPergram) October 17, 2020



En particular, el proyecto de ley delgado no incluía ayuda para los gobiernos estatales y locales, que McConnell dijo de manera controvertida que podrían declararse en bancarrota si estaban luchando, o una ronda adicional de cheques de estímulo, informó Forbes.

Segeun Forbes y Politico, esto es lo que inlcuía el “proyecto de ley flaco”:

Suplementos de desempleo federales semanales de $300

$105 mil millones para escuelas

$16 mil millones para pruebas de coronavirus

$10 mil millones para el servicio postal

$15 mil millones para subvenciones para el cuidado infantil

$20 mil millones en ayuda agrícola

$500 millones para la pesca

Perdón de préstamos para pequeñas empresas de hasta $150,000

Antes de la publicación del proyecto de ley, USA Today informó que Pelosi lo llamó un “proyecto de ley demacrado” que contenía “píldoras venenosas”, que dijo que tenía “la única intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables al darles un voto de “marcar la casilla” para mantener la apariencia no son rehenes de su extrema derecha que no quiere gastar un centavo para ayudar a la gente”.

Sin el apoyo demócrata, el proyecto de ley no logró convertirse en ley.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com