¿Habrá segundo debate presidencial este 15 de octubre?

Si estabs esperando en la jornada de hoy, el segundo debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, recordamos que el debate de la noche de este jueves fue cancelado por la Comisión de Debates Presidenciales, el pasado 9 de octubre, luego de que el presidente de Estados Unidos, diera positivo por coronavirus y se negará a realizar este cara a cara de manera virtual.

De acuerdo al comunicado de la CDP afirmaron que “es ahora evidente que no habrá ningún debate el 15 de octubre, y que la CPD centrará su atención en los preparativos para el debate final presidencial programado para el 22 de octubre, en el que ambos candidatos han acordado participar”.

Tras la negativa de la campaña presidencial del candidato republicano de realizar el debate de manera virtual, Donald Trump había propuesto re programar este segundo debate para el 29 de octubre, a tan solo cinco días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sin embargo, esta no fue aceptada, por lo que quedó cancelado oficialmente el segundo debate.

Tras la cancelación del segundo debate, que estaba previsto para la noche de hoy, jueves 15 de octubre, la campaña de Joe Biden, se mostró inconforme sobre esta decisión y aseguró de acuerdo a declaraciones de Andrew Bates, portavoz de Joe Biden a AFP recogidas por diario As que “Trump obviamente no tiene el valor de responder a los votantes sobre su balance. Es vergonzoso que Donald Trump haya esquivado el único debate en el que los votantes podían hacer preguntas, pero no es una sorpresa”.

Este segundo debate estaba previsto para desarrollarse en el Adrienne Arsht Center de la ciudad de Miami en el estado de la Florida. El moderador sería Steve Scully, editor político y gran locutor de la cadena de televisión C-Span.

Four years ago I had the honor of serving as the back-up moderator for the ⁦@debates⁩ 3 presidential and 1 VP. This year it is a privilege to moderate the 2nd debate at the Adrienne Arsht Center in Miami. ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@JoeBiden⁩ OCT 15 ⁦@cspan⁩ pic.twitter.com/lsQ1xxdEOk — Steve Scully (@SteveScully) September 2, 2020

¿Qué pasará en el día de hoy?

A pesar de que no se realizará el segundo debate presidencial, ambos candidatos de los comicios presidenciales, llevarán a cabo hoy dos foros por separado. Donald Trump por su parte estará desde la ciudad de Miami, en un evento que será televisado por NBC News desde el Pérez Art Museum, conducido por Savannah Guthrie, a partir de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m CT.

NBC News will host a town hall with Republican presidential nominee President Donald Trump tomorrow, Thursday, Oct. 15 at 8 p.m. ET in Miami. READ MORE ⬇️https://t.co/Szx7V0p6hs — NBC News PR (@NBCNewsPR) October 14, 2020

A continuación, está la transmisión en vivo de NBC News.

Live: Donald Trump 2020 Town Hall With Voters | NBC News NOWNBC News hosts a live town hall with Republican presidential nominee President Donald Trump, moderated by Savannah Guthrie, a group of Florida voters on critical issues impacting their vote less than three weeks before Election Day. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of… 2020-10-07T03:26:33Z

Por su parte, Joe Biden, también hará su aparición en ABC News, este mismo 15 de octubre, desde Filadelfia. Este será moderado por George Stephanopoulos, a partir de las 8:00 p.m. hora del Este, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT.

A continuación, está la transmisión en vivo de ABC News.

Election 2020: Joe Biden Town Hall in Philadelphia with George Stephanopoulos | ABC News#JoeBiden #BidenTownHall #Election2020 #Vote2020 #VicePresidentAndThePeople #ABCNews Latest details: https://abcn.ws/3lvwlgo SUBSCRIBE to ABC NEWS: https://bit.ly/2vZb6yP Watch More on http://abcnews.go.com/ LIKE ABC News on FACEBOOK https://www.facebook.com/abcnews FOLLOW ABC News on TWITTER: https://twitter.com/abc 2020-10-09T15:05:20Z

Tercer debate presidencial

Por el momento, el tercer y último debate presidencial entre ambos candidatos, antes de las elecciones, será el jueves 22 de octubre, el cual será moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News. El debate tendrá una duración de 90 minutos, al igual que el primero y se desarrollará desde la ciudad de Nashville, Tennessee.

